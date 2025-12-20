Zeljko Kopic a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor lui Dinamo după 0-2 cu UTA

ADVERTISEMENT

Ultima partidă din 2025 nu s-a terminat așa cum sperau dinamoviștii, care nu s-au prezentat la cel mai bun nivel și au fost , 2-0.

Ce spune Zeljko Kopic după eșecul drastic cu UTA

Zeljko Kopic declară că jucătorii nu s-au ridicat la nivel așteptat, iar antrenorul lui Dinamo a ținut să le transmită felicitări adversarilor pentru prestația avută. De asemenea, croatul spune că le-a transmis jucătorilor săi că au avut o primă parte de sezon bună.

ADVERTISEMENT

„UTA a fost echipa mai bună. Noi nu ne-am ridicat la nivelul așteptat, au fost la un nivel superior. Noi am făcut multe greșeli. Nu putem să cerem mai mult având în vedere prestația noastră. E prima oară după mult timp în care nu am fost conectați la ceea ce trebuie să jucăm. A fost altceva ce am pregătit și cum ne doream să arătăm astăzi. Merită toate felicitările cei de la UTA.

Au folosit foarte bine spațiile din spatele fundașilor, nu am avut creativitate, am făcut multe greșeli personale. Le-am spus jucătorilor după meci că până la urmă avem un sezon bun. Mai sunt și meciuri la care nu suntem la nivelul dorit. Am vrut mai mult pentru toți suporterii care au venit astăzi. Am făcut o treabă bună, trebuie să analizăm să vedem ce a fost bine și ce a fost rău.

ADVERTISEMENT

Avem câteva poziții pe care trebuie să ne întărim. Analizăm variantele și vedem ce putem face”, a spus Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT

Vești proaste peste vești proaste pentru Dinamo

Meciul cu UTA nu s-a terminat prost doar din prisma scorului pentru Dinamo. Adrian Mazilu a fost trimis din primul minut pe teren de către Kopic, însă și a fost nevoit să părăsească terenul la jumătatea primei părți, lucru care a dat peste cap planurile tactice ale croatului.

În urma rezultatului de la Arad, Dinamo a căzut un loc, până pe poziția a 3-a, iar „câinii” pot termina anul chiar pe locul 4, dacă Universitatea Craiova o bate pe Csikszereda în meciul ce va avea loc în epilogul rundei cu numărul 21.