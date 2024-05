Zeljko Kopic a dezvăluit ce s-a întâmplat la pauză în Dinamo – Csikszereda 2-0: ”Nu sunt deloc relaxat”. Ce a spus despre viitorul lui Politic

după golurile marcate de Dennis Politic și au luat o opțiune serioasă pentru a juca și în stagiunea următoare pe prima scenă a fotbalului românesc.

Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – Csikszereda 2-0

La finalul partidei Dinamo – Csikszereda 2-0, din prima manșă a barajului de menținere/promovare în SuperLiga, antrenorul Zeljko Kopic a avertizat că nimic nu este stabilit în privința salvării de la retrogradare și a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor săi la pauză.

”Am avut multe ocazii în primele minute, din păcate nu am marcat. Am avut apoi niște probleme în atac, nu am controlat bine spațiile. La pauză am schimbat niște lucruri, am marcat un gol important după pauză. După al doilea gol am mai avut ocazii, din păcate nu am mai marcat.

2-0 e un rezultat bun, dar nu e jucată dubla. A fost diferență între echipe, nu am marcat din niște ocazii mari pentru un rezultat mai bun, deci trebui să fim atenți la retur. Nu sunt deloc relaxat. Mai avem 90 de minute și e fotbal. Am văzut multe sezonul acesta la Dinamo, nu suntem siguri de nimic.

Nu am fost mulțumit de cum am tratat fazele ofensive în prima repriză, am fost statici, mulți care veneau spre minge, nu se demarcau. Asta am reglat la pauză, asta le-am spus să facă, să atace spațiile. E greu la retur. Noi mereu am jucat la victorie, mereu vom face asta, nu o să pregătesc un meci la egal”, a declarat Kopic.

Kopic, laude pentru eroul Politic

Tehnicianul croat a anunțat răspicat că își dorește să rămână la Dinamo și în sezonul viitor și a făcut o scurtă , Hakim Abdallah și Ricardo Grigore.

”Sigur că vreau să rămân la Dinamo. Câți ani am? Am 46, nu am 60. Am energia necesară și vreau să lucrez în continuare. Cred că am multe lucruri de arătat, am energie să fac lucruri mari.

Dennis (n.r. – Politic) a făcut un meci foarte bun. El e jucătorul care înțelege mereu ce-i spun. Are calitate, juca așa și înainte de accidentare. Apoi a avut nevoie de niște meciuri în picioare să-și revină, iar azi a jucat foarte bine. Prima dată trebuie să terminăm sezonul, nu știu dacă rămâne, vedem, eu știu că mai are contract.

Hakim (n.r. – Abdallah) atacă spațiile, e greu pentru fundași să joace contra lui când face asta. Când e static, îi e lui greu să joace. A avut niște ocazii în acest meci, nu a fost cea mai bună prestație, dar nu mă aștept să fie mereu la maximum.

Ricardo (n.r. – Grigore) a avut multe dueluri câștigate în acest meci. E imposibil ca fiecare să fie mulțumit cu minutele jucate. Am avut și alte opțiuni pe parcursul sezonului în apărare, dar el a jucat bine în acest meci”, a spus Zeljko Kopic.