Zeljko Kopic a dezvăluit situația accidentaților înainte de Rapid – Dinamo: „Cu siguranță nu joacă!”. Ce a spus despre titlu

Rapid și Dinamo urmează să se întâlnească sâmbătă seara, de la ora 21:00, în Giulești, într-un duel ce se anunță a fi unul pe muchie de cuțit, asta chiar dacă elevii lui Costel Gâlcă au câștigat cele două partide cu „câinii” din sezonul regulat.

Care este punctul forte al Rapidului?! Ce anunț a făcut Zeljko Kopic

Zeljko Kopic spune că punctul forte al celor de la Rapid este reprezentat de faza de contraatac, pe care echipa o face foarte bine, iar jucătorii din bandă produc probleme când au spații. De asemenea, croatul transmite faptul că-și dorește ca elevii săi să aibă o și pentru a-i mulțumi pe fani.

„E o senzație pozitivă să fim nou parte din play-off. Sunt cele mai bune 6 echipe aici, care au performat cel mai bine. E practic un sezon nou, un nou campionat, un start nou. Avem unele probleme cu accidentările. Ne-am antrenat bine, am vorbit între noi în această săptămână. Încercăm să jucăm cel mai bun fotbal al nostru și să scoatem maximum de la fiecare meci.

Îi respectăm pe cei de la Rapid, știm că o să fie o partidă grea. Avem ambițiile noastre, mergem acolo să ne luptăm și să încercăm să scoatem un rezultat bun. Dacă nu marchezi din ocaziile pe care le ai înseamnă că nu ai meritat un rezultat mai bun, nu ai făcut suficient. Planul nostru era să avem mai multe puncte, dar trebuie să acceptăm unde suntem și să fim mai buni.

Nu este o coincidență, Dinamo a trecut printr-o perioadă grea, clubul e în creștere acum. Mâine este o nouă oportunitate să învingem. Nu vorbim foarte mult despre statistici sau ce s-a întâmplat în trecut. Contează ce urmează. Știm că sunt foarte buni pe tranziții, au jucători de bandă care preferă spațiile. Se apară bine și le place contraatacul, e cea mai importantă parte a jocului lor.

Atmosfera o să fie frumoasă, am auzit că și suporterii noștri au vândut toate biletele. Eu, ca antrenor, jucătorii, respectăm ceea ce fac fanii pentru noi. E un alt motiv pentru a ne lupta să câștigăm”, a spus Kopic.

Care este situația lui Boateng înainte de meciul cu Rapid. Detalii despre jucătorii accidentați

Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre . Momentan, croatul spune că nu se știe dacă Andrei Mărginean și Kennedy Boateng vor putea să fie pe teren pentru trupa bucureșteană.

„Pușcaș cu siguranță nu o să joace. Karamoko nu va juca nici el. O să vedem mâine ceea ce se întâmplă cu Boateng și Mărginean. Mai avem 24 de ore la dispoziție și o să fim atenți la situația lui Boateng”, a mai spus Kopic.

Ce spune Zeljko Kopic despre lupta pentru titlu

Tehnicianul lui Dinamo nu abandonează lupta pentru câștigarea campionatului, mai ales că echipa sa pornește la 4 puncte distanță față de Universitatea Craiova, liderul la zi al SuperLigii.

„Cred că sunt 10 meciuri, 30 de puncte puse în joc, trebuie să ne luptăm până la final și să vedem unde suntem la final. Craiova a fost cea mai constantă în evoluții până acum, dar toți avem de jucat 10 meciuri, e un nou campionat, fiecare echipă are șansa ei”, a concluzionat Zeljko Kopic.