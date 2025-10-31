Zeljko Kopic a făcut anunțul despre doi jucători de la Dinamo după revenirea cu CFR Cluj: „Abia atunci vor primi minute”

ADVERTISEMENT

Dinamo a luat trei puncte uriașe din duelul cu CFR Cluj de pe Arena Națională. Câinii roșii au obținut victoria în ultimele minute, iar pe gazon s-a declanșat o adevărată sărbătoare. Zeljko Kopic a ținut să laude atitudinea jucătorilor săi după meci.

Dinamo, victorie uriașă în fața celor de la CFR Cluj

D Ardelenii păreau că se îndreaptă spre o victorie sigură, însă câinii roșii au replicat spectaculos și au înscris două goluri pe finalul partidei, rămânând astfel în primele locuri din Superliga României.

Zeljko Kopic, concluzii după Dinamo – CFR 2-1. Cuvinte de laudă din partea antrenorului croat pentru elevii săi

mpotriva ardelenilor. Antrenorul croat a subliniat mentalitatea de învingători pe care jucătorii săi au arătat-o și speră ca această atitudine să se mențină până la finalul sezonului.

„A fost un meci nebun, cu plusuri și minusuri. Am arătat spirit până la finalul meciului și am meritat victoria. Karamoko nu a fost la 100%. Trebuia să presăm la golul lor. Ei au reușit să ne preseze, nu am găsit spații între linii.

În viața lui Cîrjan s-au întâmplat lucruri, plus că adversarii deja îl tratează altfel. Trebuie să se adapteze, să-și adapteze jocul. Am discutat despre asta. Nu am dubii că va găsi o modalitate de a trece peste acest moment mai greu.

CFR Cluj are calitate, au încercat să fie compacți. Au jucători puternici în dueluri. Dacă nu gândim repede, putem fi prinși. Nu suntem o echipă perfectă. Avem problemele noastre. Cu toate aceste probleme, suntem competitivi. Uneori jucăm mai bine, alteori mai prost, important e că am câștigat.

(N.r. despre Caragea și Soro) Vreau să văd ceva la ei mai întâi, abia apoi vor primi minute. Au meritat minutele cei care au intrat, ne oferă mai multe opțiuni. Mulți jucători s-au îmbunătățit, sunt mulțumit de multe aspecte, dar mai avem de lucrat pentru a ajunge acolo unde ne dorim”, a explicat croatul.