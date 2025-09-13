Sport

Zeljko Kopic a făcut lumină: dinamoviștii au fost constrânși să îl cedeze pe Politic la FCSB la schimb cu Musi! Cum s-a ajuns în această situație

Zeljko Kopic a vorbit fără rezerve despre schimbul Politic - Musi făcut de Dinamo și FCSB în această vară. Ce a dezvăluit antrenorul croat al „câinilor”
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.09.2025 | 09:45
Zeljko Kopic, dezvăluire despre schimbul Musi - Politic.

Tehnicianul echipei din „Ștefan cel Mare” a explicat că în această afacere a contat foarte mult și aspectul financiar, mai exact faptul că dinamoviștii au primit și o sumă destul de importantă în urma acestui schimb de jucători.

De ce a acceptat Dinamo schimbul Politic – Musi cu FCSB

Kopic a accentuat în mod special că s-a ajuns în această situație din cauza faptului că Dinamo se afla încă în procedura de insolvență în acel moment și astfel era nevoie de banii respectivi pentru închiderea în timp util a acestei situații juridice, astfel încât echipa să primească dreptul de a participa în cupele europene în sezonul viitor, bineînțeles în cazul în care acest drept va fi câștigat și din punct de vedere sportiv.

Ceea ce de altfel chiar s-a și întâmplat la scurt timp după perfectarea acestei afaceri. Astfel, se poate spune că oficialii clubului alb-roșu au luat decizia corectă în situația respectivă.

„Nu a fost o decizie riscantă (n.r. schimbul Musi – Politic). Încă din primul moment am analizat situația, din punct de vedere tehnic, am cântărit avantajele, dezavantajele. Am luat niște decizii dificile, să renunțăm la unii jucători, să aducem alții.

Zeljko Kopic a dat toate detaliile: „Clubul avea nevoie de bani pentru insolvență”

Clubul avea nevoie de bani în plus din transfer. A fost un motiv al deciziei. Pentru mine Musi nu e o decizie riscantă. Eram sigur că vom câștiga un jucător extraordinar. Dar în momentul în care am cântărit partea financiară pentru insolvență, nu a fost o decizie grea”, a spus Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro. 

Pe lângă faptul că au rezolvat în mare parte problema insolvenței prin această afacere, „câinii” au câștigat destul de mult și în plan sportiv prin aducerea lui Musi, chestiune care a fost scoasă în evidență și de Victor Becali, cu ocazia celei mai recente ediții a emisiunii FANATIK DINAMO. 

„Musi cred că este un foarte mare câștig pentru Dinamo. Foarte mare câștig. Din punctul meu de vedere este un jucător mult mai util decât Politic pentru Dinamo. Sigur, FCSB și-a dorit din considerentele lor. Ei știu cel mai bine de ce le-a trebuit.

Au dat un jucător pe care ei nu mai contau sau contau mai puțin și atunci și-au adus un jucător pe care și l-au dorit. Și pentru Dinamo a fost o afacere foarte bună. FCSB-ul consideră că ei au făcut afacerea mai bună. Din moment ce s-au înțeles, a fost o afacere bună pentru amândoi”, a spus impresarul de fotbaliști.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
