Zeljko Kopic a găsit minusurile după Dinamo – Farul 1-1: „Am știut ce vor face, dar tot nu i-am putut opri”

Dinamo și Farul și-au împărțit punctele în meciul de pe Arena Națională. „Câinii roșii” au făcut o primă repriză bună, însă în cea de-a doua jumătate nu s-au mai regăsit, iar Farul a fost extrem de periculoasă. Zeljko Kopic a declarat că i-a atenționat pe elevii săi ce vor face constănțenii în repriza secundă, însă totul a fost în zadar.

Zeljko Kopic, deznădăjduit de discrepanța dintre cele două reprize în Dinamo – Farul 1-1: „Le-am spus că nu este posibil”

Dinamo a început perfect meciul cu Farul de pe Arena Națională. Elevii lui Zeljko Kopic au deschis scorul încă din minutul 8 și au avut o primă repriză bună. Analiza antrenorului croat spune că Farul nu face niciodată două reprize slabe, așa că și-a avertizat fotbaliștii că adversarii vor începe mult mai tare a doua jumătate și vor încerca să joace multe mingi în spatele apărării.

Cu toate acestea, Dinamo nu a reușit să fie o echipă compactă și să țină cont de indicațiile lui Kopic, iar formația de la malul Mării Negre a dominat copios repriza secundă. Președintele iar comentariile antrenorului croat au întărit acest lucru, deși nu a spus-o cu subiect și predicat:

„Au avut multe meciuri ca acesta în acest sezon. Am fost foarte satisfăcut cu prima repriză. Am dominat, nu le-am dat șanse. Doar ghinionul a făcut să nu marcăm și a doua oară. Le-am spus la pauză că nu e posibil ca Farul să joace la fel și în a doua repriză. Ne-au dominat, exact cum am zis, iar noi nu am reacționat bine. Am încercat să schimbăm pe final, dar nu am reușit să revenim.

„Probabil a fost și din cauza presiunii locului 2”

Dacă dominarea lor începea din minutul 70 era de înțeles, dar când începe încă din debutul reprizei secunde îți dă de gândit. Probabil a fost și din cauza presiunii locului 2. Trebuie să ne facem treaba și să fim ancorați în prezent. Ne batem pentru pozițiile din topul clasamentului, iar până acum jucătorii au făcut o treabă bună.

Știam exact ce vor face în a doua repriză. Le-am spus că vor juca mingi în spatele apărării, însă nu i-am oprit, iar dacă nu-i poți opri, ei au calitate să te taxeze în orice minut. Fazele fixe sunt atuul nostru, antrenăm foarte mult aceste momente ale jocului”, a zis Zeljko Kopic la finalul partidiei dintre Dinamo și Farul, conform

Dinamo, serie de foc pe finalul turului de campionat

Dinamo are cinci meciuri extrem de complicate în finalul acestui tur de campionat regulat. Formația lui Zeljko Kopic va întâlni trei echipe ce au evoluat în play-off-ul stagiunii precedente și două dintre marile revelații din primele 10 etape ale acestui sezon.

În urmâtoarea rundă, care este în acest moment la patru puncte distanță de principalele urmăritoare. După aceea, Dinamo va întâlni pe rând Unirea Slobozia, Rapid, FC Argeș și CFR Cluj.