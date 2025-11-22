Zeljko Kopic a lămurit misterul accidentării lui Musi la echipa națională: „Asta a fost situația!”

ADVERTISEMENT

Dinamo se pregătește de meciul din runda cu numărul 17 a SuperLigii, contra celor de la FC Botoșani, în deplasare. Ultimele informații din tabăra „alb-roșiilor” au fost oferite de antrenorul Zeljko Kopic în cadrul unei conferințe de presă, acesta abordând și subiectul Alexandru Musi, care s-a accidentat din nou la echipa națională.

Zeljko Kopic, întrebat direct despre problemele lui Musi de la echipa națională U21

pentru echipa națională U21, la ultimele două partide, în care nu a fost inclus în lot. Fotbalistul lui Dinamo s-ar fi accidentat la antrenamente și a anunțat că are , dar nu a fost lăsat să plece acasă și s-a bănuit că se preface, spun zvonurile apărute în presă. Odată întors la Dinamo, s-a descoperit că jucătorul nu exagera și chiar este accidentat. Kopic spune că a discutat cu oamenii de la națională în privința acestei spețe.

„Nu vreau să merg în direcția asta. Am avut informații, am vorbit cu selecționerul naționalei, am vorbit cu Alex. Asta a fost situația. Mereu ne încurcă accidentările, dar trebuie să ne adaptăm situației. În primul rând trebuie să ajungem în play-off, apoi să ne luptăm pentru un loc de cupe europene. De asemenea, mai avem și Cupa. De titlu vorbim abia la final”, a spus Zeljko Kopic.

Adrian Mazilu, aproape de debutul la Dinamo

Transferul-vedetă pe care Dinamo l-a făcut în vară, aducerea lui Mazilu de la Brighton, ar putea să-și facă debutul în curând pentru câini.

„Avem și o veste bună, ieri s-a antrenat Mazilu pentru prima dată cu restul echipei. Și astăzi, la fel, s-a antrenat din nou cu echipa. Nu va juca cu Botoșani, dar va fi în lot. Vreau să-l conectez cu ceilalți jucători. A făcut câteva teste săptămâna asta, e din ce în ce mai bine. Aș vrea să joace în acest an, dar nu vom risca, vom urmări progresul lui. Până acum, lucrurile sunt OK”, a spus Kopic.

Kopic o laudă pe FC Botoșani înainte de meciul direct

După ce în tur au remizat, 0-0, cu FC Botoșani, într-un meci disputat pe Arcul de Triumf, acum cele două formații urmează să se întâlnească pe terenul echipei moldave.

„Botoșani este echipa cu cel mai bun joc de acasă în acest sezon, noi cred că suntem a doua echipă cea mai bună în deplasare. Mergem cu ambiție, vom lupta, știm cum joacă Botoșani acasă. Vor fi multe dueluri puternice, trebuie să fim la cel mai bun nivel. Este un meci dificil, Botoșani își merită locul în clasament.

Vrem să obținem cât mai multe puncte putem, urmează 5 meciuri dificile. Luăm fiecare meci în parte, iar în pauza de iarnă vom analiza unde suntem, ce am făcut bine și ce trebuie să îmbunătățim. Dacă luăm cele 3 puncte cu Botoșani, înseamnă că vom juca foarte bine, este un teren foarte dificil. Trebuie să continuăm să ne facem treaba cum trebuie”, a mai spus Zeljko Kopic.

România U21, două eșecuri fără Alexandru Musi

Alexandru Musi nu a putut să-și ajute colegii, care au pierdut ambele meciuri din preliminarii. Mai întâi, a fost un eșec, 0-2, cu Finlanda U21, în deplasare, după care a fost un eșec pe teren propriu, cu Spania U21, la Sibiu.

Tricolorii pregătiți de Costin Curelea au rămas astfel cu 7 puncte în clasament și speranțele la o nouă calificare la un turneu final s-au diminuat considerabil. În luna martie urmează un meci, în deplasare, cu Kosovo U21, și pe teren propriu, cu San Marino U21.