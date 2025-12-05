Zeljko Kopic a lăudat trei jucători de la FCSB, înainte de derby: „Foarte puternic!”. Ce a spus antrenorul lui Dinamo despre accidentări

ADVERTISEMENT

Dinamo se pregătește de un duel de foc, cu marea rivală, FCSB, într-un meci care va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Zeljko Kopic a prefațat duelul și a lăudat trei jucători importanți ai roș-albaștrilor.

Zeljko Kopic, anunț important înainte de FCSB – Dinamo

Zeljko Kopic spune că nu poate anunța care este situația accidentărilor de la Dinamo, asta pentru că unele situații vor fi analizate în ziua meciului. Musi, Mihai și Armstrong sunt cele mai importante absențe preconizate pentru Dinamo.

ADVERTISEMENT

„Vine derby-ul, suntem pozitivi, mergem să ne luptăm, să jucăm un fotbal bun. Am motive să fiu pozitiv. E cel mai important meci din fotbalul românesc, dar am mai avut și alte partide importante. Desigur, e un alt nivel emoțional. Nu știu exact starea accidentărilor, trebuie să vedem mâine dimineață, cu stafful medical. Până atunci nu putem să știm exact. E un meci istoric și trebuie să ne pregătim și să avem atitudine. Știm că ei sunt foarte motivați, e un meci important pentru ei, dar la fel e și pentru noi.

Eu mă aștept de la jucătorii mei că indiferent de cât de implicați o să fie ei, noi să fim și mai implicați. Presiunea e pe toată lumea. Trebuie să lucrăm și defensiv, și ofensiv, dar trebuie să fim mai pragmatici în atac. Contează ce arată tabela la finalul celor 90 de minute. Pentru mine, în derby, nu există favorită. Mai mult sau mai puțin e 50-50.

ADVERTISEMENT

La momentul actual noi am progresat și avem șansele noastre. FCSB nu a început sezonul bine, dar au reușit să-și revină în ultimele 5 partide și mă aștept să fie la un nivel ridicat. Au un mijloc foarte puternic. Trebuie să vedem cum vor juca în atac, pentru că au și ei probleme”, a declarat Kopic.

ADVERTISEMENT

Cei trei jucători pe care i-a lăudat Kopic înainte de FCSB – Dinamo

Croatul a recunoscut că este un fan al liniei de mijloc pe care FCSB o are și a numit 3 jucători pe care îi place. „Am mai spus în trecut că-mi place Tănase, modul lui de a juca. Nu e singurul, și Olaru e bun, Șut. Au calitate, toată lumea se așteaptă ca ei să înceapă să joace mai bine.

Noi ne gândim însă doar la treaba noastră. Fotbalul e sportul care produce multe opinii. De asta e interesant. La cum jucăm, cred că suntem o echipă bună, puternică, cu talent pur. Suntem fizic și mental bine. Avem lucruri la care putem lucra, sigur”, a mai spus Kopic.

ADVERTISEMENT

Kopic, întrebat despre Dennis Politic

Dinamo l-a luat în vară pe Alexandru Musi de la FCSB și l-a dat pe Dennis Politic la schimb, iar croatul spune că este mulțumit de aportul pe care noul jucător al „câinilor” l-a avut. De asemenea,

„FCSB a început să progreseze acum, au avut probleme acum o lună sau două, toți au văzut asta. Eu vreau să fim noi în play-off, să ne luptăm pentru obiectivele noastre și să dăm totul pentru a ne califica în cupele europene. Eu l-am apreciat pe Politic pentru tot ce a făcut aici. Când am analizat tinerii jucători români în iarnă, Musi mi-a sărit în ochi.

Am văzut că are o calitate tehnică foarte bună, la fel și fizic, sunt foarte fericit că e parte din echipa noastră. (n.r. Politic nu joacă la FCSB) Trebuie să vorbiți cu el sau cu stafful FCSB, nu pot să răspund eu la asta”, a concluzionat Kopic.

FCSB are și ea probleme de lot

înainte de meci, ci și FCSB. Campioana României nu se va putea sigur pe mai mulți fotbaliști care sunt accidentați, Mihai Popescu, Denis Alibec sau Joyskim Dawa, iar Baba Alhassan este suspendat după ce a văzut al 4-lea cartonaș galben al sezonului la ultima partidă din SuperLiga, 2-1, cu Farul Constanța.

De asemenea, există mari semne de întrebare cu , cei doi atacanți de la care au mari speranțe fanii formației roș-albastre. Cei doi au probleme medicale și nu se știe încă dacă vor fi recuperați pentru derby. Bîrligea s-a lovit la duelul cu Steaua Roșie Belgrad, din Europa League, iar Miculescu a ieșit accidentat din partida cu Farul.