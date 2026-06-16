Zeljko Kopic a luat decizia după despărţirea de Dinamo! Experienţă nouă pentru antrenorul croat

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Zelkjo Kopic (48 de ani) este liber de contract după ce a plecat de la Dinamo la finalul sezonului 2025-2026. Antrenorul nu a dat curs vreunui oferte, dar nu va sta departe de fotbal în această vară. Fostul tehnician al „câinilor” a acceptat o propunere interesantă pe perioada Campionatului Mondial.

Zeljko Kopic s-a reprofilat! Ce ofertă a acceptat după despărțirea de Dinamo

, antrenor care a pregătit gruparea din „Ștefan cel Mare” în ultimii doi ani și jumătate. În locul său informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. În ceea ce îl privește pe Kopic, după plecare de la Dinamo s-a vehiculat că ar avea oferte din zona Golfului.

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La revenirea în România, Kopic nu a vrut să vorbească despre viitorul său și nici despre despărțirea de Dinamo. Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a lăsat să se înțeleagă că nu se grăbește să preia o nouă echipa, dar a dezvăluit că nu va sta departe de fotbal, cel puțin pe perioada Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic.

Va comenta meciuri la CM 2026

Zeljko Kopic a primit propunerea de a comenta partidele Croației de la CM 2026. Conform net.hr, fostul tehnician al roș-albilor a acceptat oferta și va face parte din echipa de analiști pe perioada Campionatului Mondial. . Primul meci al ocupantei locului 3 de la CM 2022 va fi împotriva reprezentativei Albionului, miercuri, 17 iunie, de la ora 23:00.

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„(n.r. – Aveți vreo ofertă) În acest moment, nu. Nu am, din nou, acesta este un stereotip de gândire în fotbal `da, tipul pleacă pentru că sunt un milion și ceva pe masă`. Nu, nu pot… în trecut am avut ceva, dar eram la Dinamo și asta a fost. Și nu am… pentru mine nu a fost vorba dacă ne vom califica în Europa sau nu. Am vorbit, pentru că am – și acesta nu este un secret – o relație foarte bună cu acționarii de la Renovatio și le-am spus înainte de meci că aceasta este decizia mea, indiferent de situație.

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Și pentru mine este important felul în care clubul a fost corect, ne-am așezat împreună, am stat cu președintele, domnul Nicolescu, am spus cum văd situația, cum mă simt, iar viața trebuie să meargă mai departe și singurul lucru important este cum va fi Dinamo în viitor”, a transmis Kopic.