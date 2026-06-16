Sport

Zeljko Kopic a luat decizia după despărţirea de Dinamo! Experienţă nouă pentru antrenorul croat

Zeljko Kopic s-a reprofilat! Liber de contract după despărțirea de Dinamo, antrenorul croat a decis ce va face în această vară și nu va prelua, deocamdată, vreo echipă de fotbal
Cristian Măciucă
16.06.2026 | 15:31
Zeljko Kopic a luat decizia dupa despartirea de Dinamo Experienta noua pentru antrenorul croat
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Zeljko Kopic a luat decizia după despărţirea de Dinamo! Experienţă nouă pentru antrenorul croat
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Zelkjo Kopic (48 de ani) este liber de contract după ce a plecat de la Dinamo la finalul sezonului 2025-2026. Antrenorul nu a dat curs vreunui oferte, dar nu va sta departe de fotbal în această vară. Fostul tehnician al „câinilor” a acceptat o propunere interesantă pe perioada Campionatului Mondial.

Zeljko Kopic s-a reprofilat! Ce ofertă a acceptat după despărțirea de Dinamo

Pe 5 iunie 2026, Dinamo a anunțat că se desparte de Zeljko Kopic, antrenor care a pregătit gruparea din „Ștefan cel Mare” în ultimii doi ani și jumătate. În locul său a fost adus lusitanul Nuno Campos, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. În ceea ce îl privește pe Kopic, după plecare de la Dinamo s-a vehiculat că ar avea oferte din zona Golfului.

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La revenirea în România, Kopic nu a vrut să vorbească despre viitorul său și nici despre despărțirea de Dinamo. Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a lăsat să se înțeleagă că nu se grăbește să preia o nouă echipa, dar a dezvăluit că nu va sta departe de fotbal, cel puțin pe perioada Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic.

Va comenta meciuri la CM 2026

Zeljko Kopic a primit propunerea de a comenta partidele Croației de la CM 2026. Conform net.hr, fostul tehnician al roș-albilor a acceptat oferta și va face parte din echipa de analiști pe perioada Campionatului Mondial. Croația evoluează în grupa L, alături de Anglia, Ghana și Panama. Primul meci al ocupantei locului 3 de la CM 2022 va fi împotriva reprezentativei Albionului, miercuri, 17 iunie, de la ora 23:00.

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(n.r. – Aveți vreo ofertă) În acest moment, nu. Nu am, din nou, acesta este un stereotip de gândire în fotbal `da, tipul pleacă pentru că sunt un milion și ceva pe masă`. Nu, nu pot… în trecut am avut ceva, dar eram la Dinamo și asta a fost. Și nu am… pentru mine nu a fost vorba dacă ne vom califica în Europa sau nu. Am vorbit, pentru că am – și acesta nu este un secret – o relație foarte bună cu acționarii de la Renovatio și le-am spus înainte de meci că aceasta este decizia mea, indiferent de situație.

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Și pentru mine este important felul în care clubul a fost corect, ne-am așezat împreună, am stat cu președintele, domnul Nicolescu, am spus cum văd situația, cum mă simt, iar viața trebuie să meargă mai departe și singurul lucru important este cum va fi Dinamo în viitor”, a transmis Kopic.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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