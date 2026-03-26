Sport

Zeljko Kopic a plecat la Istanbul pentru Turcia – România și a transmis un mesaj în limba română

România joacă joi seară în deplasare cu Turcia în barajul pentru CM 2026. Zeljko Kopic a plecat către Istanbul pentru a vedea meciul. Ce mesaj a transmis antrenorul lui Dinamo.
Mihai Dragomir
26.03.2026 | 14:44
ULTIMA ORĂ
Zeljko Kopic (48 de ani) va fi prezent la barajul Turcia - România. Mesajul croatului înaintea meciului. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

Barajul Turcia – România se joacă joi seară, de la ora 19:00. Meciul cu miză uriașă dintre cele două echipe naționale se desfășoară pe stadionul lui Beșiktaș, la Istanbul. „Tricolorii” vor fi susținuți de suporterii români, dar și de personalități importante ale fotbalului autohton. Însuși Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, va fi prezent la meci. Ce a spus înaintea partidei.

Zeljko Kopic știe cum poate România să învingă Turcia la baraj

Joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00, se anunță infern în Turcia – România. Meciul de baraj pentru accederea la World Cup 2026 contează enorm pentru ambele naționale. Echipa care va învinge va merge la barajul final, unde se va duela pentru un loc la Mondial cu câștigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. La partida de pe stadionul lui Beștikaș va fi prezent și Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT

Antrenorul lui Dinamo a explicat cum pot „tricolorii” să producă o adevărată surpriză câștigând în fața Turciei. Croatul este de părere că încrederea maximă, încă din primul minut, suplimentată cu o concentrare de necombătut pot face diferența în favoarea reprezentativei noastre.

„România trebuie să înceapă meciul cu maximum de încredere, iar fiecare fotbalist, toată echipa, trebuie să arate că este gata de luptă până la ultima picătură de energie și gata să joace un fotbal bun. Doar cu o performanță puternică, doar cu concentrare maximă la tot ceea ce se întâmplă pe teren, doar așa poate avea România șanse.

ADVERTISEMENT
„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au...
Digi24.ro
„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut nimic” pentru a ajuta în cazul Iranului

Suporterii turci vor încerca să-și împingă proprii jucători la limitele extreme, iar acesta este un alt motiv ca naționala dumneavoastră să aibă răspunsul. Adică o conexiune puternică între fotbaliști, un nivel ridicat de agresivitate, disciplină tactică și cum să produci pericol în fața porții adverse”, a spus Zeljko Kopic pentru GSP.ro.

ADVERTISEMENT
Marele Batistuta:
Digisport.ro
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"

Pe ce mizează Zeljko Kopic la barajul Turcia – România și ce mesaj în limba română a avut pentru „tricolori”

Ulterior, Kopic, cel care a primit recent vești bune la Dinamo, a mai spus că experiența lui Mircea Lucescu va cântări enorm într-un asemenea meci și că este convins că tehnicianul de 80 de ani a pregătit alături de staff-ul său totul, până la cel mai mic detaliu.

ADVERTISEMENT

„În materie de surprize, sunt sigur că domnul Lucescu poate fi crucial. Nivelul său de experiență, să nu uităm că știe absolut tot despre echipa Turciei, dar și despre fiecare oponent în parte, este foarte important. Sunt ferm convins că domnul Lucescu și staff-ul său au pregătit acest duel în profunzime, la cel mai mic detaliu, mental și tactic, iar echipa României va arăta un fotbal bun pe teren, cu personalitate și încredere.

Nu e vorba să flatez, e ceea ce simt și ceea ce știu. Nu pot decât să vă urez noroc la meci. E nevoie și de asta! (în limba română) Hai, România!”, a mai spus antrenorul croat, conform sursei menționate.

ADVERTISEMENT
  • 42.684 de locuri are stadionul lui Beșiktaș
  • 2.130 de bilete le-au fost alocate, inițial, suporterilor români
Surpriză! Simona Halep revine pe teren și va avea o adversară de Top...
Fanatik
Surpriză! Simona Halep revine pe teren și va avea o adversară de Top 10 WTA!
Atmosfera înainte de Turcia – România! Gazdele s-au pregătit de „război”. Ce a...
Fanatik
Atmosfera înainte de Turcia – România! Gazdele s-au pregătit de „război”. Ce a apărut la geamul unui coafor: „Vă batem”. Foto
Ce titrează și cum arată cele mai importante ziare din Turcia, în ziua...
Fanatik
Ce titrează și cum arată cele mai importante ziare din Turcia, în ziua meciului cu România: ”86 de milioane de oameni, o voce, o inimă”. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
