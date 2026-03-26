Zeljko Kopic a plecat la Istanbul pentru Turcia – România și a transmis un mesaj în limba română

Barajul Turcia – România se joacă joi seară, de la ora 19:00. Meciul cu miză uriașă dintre cele două echipe naționale se desfășoară pe stadionul lui Beșiktaș, la Istanbul. „Tricolorii” vor fi susținuți de suporterii români, dar și de personalități importante ale fotbalului autohton. Însuși Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, va fi prezent la meci. Ce a spus înaintea partidei.

Zeljko Kopic știe cum poate România să învingă Turcia la baraj

Joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00, se anunță infern în Turcia – România. contează enorm pentru ambele naționale. Echipa care va învinge va merge la barajul final, unde se va duela pentru un loc la Mondial cu câștigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. La partida de pe stadionul lui Beștikaș va fi prezent și Zeljko Kopic.

Antrenorul lui Dinamo a explicat cum pot „tricolorii” să producă o adevărată surpriză câștigând în fața Turciei. Croatul este de părere că încrederea maximă, încă din primul minut, suplimentată cu o concentrare de necombătut pot face diferența în favoarea reprezentativei noastre.

„România trebuie să înceapă meciul cu maximum de încredere, iar fiecare fotbalist, toată echipa, trebuie să arate că este gata de luptă până la ultima picătură de energie și gata să joace un fotbal bun. Doar cu o performanță puternică, doar cu concentrare maximă la tot ceea ce se întâmplă pe teren, doar așa poate avea România șanse.

Suporterii turci vor încerca să-și împingă proprii jucători la limitele extreme, iar acesta este un alt motiv ca naționala dumneavoastră să aibă răspunsul. Adică o conexiune puternică între fotbaliști, un nivel ridicat de agresivitate, disciplină tactică și cum să produci pericol în fața porții adverse”, a spus Zeljko Kopic pentru

Pe ce mizează Zeljko Kopic la barajul Turcia – România și ce mesaj în limba română a avut pentru „tricolori”

Ulterior, a mai spus că experiența lui Mircea Lucescu va cântări enorm într-un asemenea meci și că este convins că tehnicianul de 80 de ani a pregătit alături de staff-ul său totul, până la cel mai mic detaliu.

„În materie de surprize, sunt sigur că domnul Lucescu poate fi crucial. Nivelul său de experiență, să nu uităm că știe absolut tot despre echipa Turciei, dar și despre fiecare oponent în parte, este foarte important. Sunt ferm convins că domnul Lucescu și staff-ul său au pregătit acest duel în profunzime, la cel mai mic detaliu, mental și tactic, iar echipa României va arăta un fotbal bun pe teren, cu personalitate și încredere.

Nu e vorba să flatez, e ceea ce simt și ceea ce știu. Nu pot decât să vă urez noroc la meci. E nevoie și de asta! (în limba română) Hai, România!”, a mai spus antrenorul croat, conform sursei menționate.

