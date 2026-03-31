Zeljko Kopic a răbufnit în vestiarul lui Dinamo! Dezvăluirea făcută chiar de Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu (49 de ani) a fost întrebat în legătură cu nemulțumirea exprimată recent în spațiul public de Zeljko Kopic (48 de ani). „Poate că încă nu suntem pregătiți pentru ceea ce îmi doresc eu”, a fost mesajul transmis de antrenorul croat. Iar acum, președintele clubului din „Ștefan cel Mare” a încercat să „decripteze” această declarație a tehnicianului „câinilor”.

Andrei Nicolescu a dezvăluit ce le-a spus Zeljko Kopic jucătorilor lui Dinamo în vestiar

În viziunea sa, sunt șanse mari ca antrenorul să se fi referit cu acea ocazie la faptul că anumiți fotbaliști nu ar arăta încă mentalitatea de învingător dorită de el pentru a fi implementată la club. Iar în acest sens Nicolescu a dezvăluit că recent, cu ocazia meciului amical cu CS Dinamo disputat la Săftica, în care formația din SuperLiga s-a impus cu scorul de 3-1, Zeljko Kopic chiar a avut o discuție pe această temă în vestiar cu „elevii” săi.

„Fiecare înțelege ce vrea. Noi, cei din club, ne pregătim pentru obiectivele pe care le-am spus și pentru a constitui un grup puternic. Vrem să redevenim o forță care să se bată an de an la campionat. Acum, cât de repede ne-am propus, fiecare o vede cum vrea. Kopic vorbește foarte mult de mentalitatea jucătorilor. Toți jucătorii care vin la Dinamo trebuie să înțeleagă că vin pentru a face performanța supremă pe plan național. Indiferent că e meci amical, antrenament sau meci oficial. Asta cred că a venit de la ultimul amical, știu că a fost și o discuție în vestiar la pauză, în amicalul cu CS Dinamo”, în direct la

Ce a spus Zeljko Kopic înainte de FC Argeș – Dinamo

Referindu-se la obiectivele înalte pe care încă le are la echipa alb-roșie, tehnicianul croat a punctat mai multe chestiuni, inclusiv cea la care s-a făcut referire anterior. „Eu nu mi-am schimbat gândirea în privința obiectivelor. Este nevoie să ne concentrăm atât pe campionat, cât și pe semifinala Cupei. Este greu să vorbești despre așteptări când ai accidentări și probleme, așa cum am avut noi. Eu nu voi renunța la ideea că trebuie să luptăm pentru tot. Pentru mine, fiecare antrenament este important, fiecare minut acordat jucătorilor tineri, fiecare progres, fiecare jucător convocat la echipa națională, fiecare meci în care jucăm un fotbal bun.

Nu mă gândesc la Cupă, în condițiile în care avem meci în campionat sâmbătă. Aceasta este o mentalitate de echipă mică și nu vreau asta. Poate nu suntem încă pregătiți pentru ceea ce îmi doresc eu, poate clubul mai are nevoie de timp. Dar cred că Dinamo trebuie să gândească astfel la fiecare meci. Pentru mine nu contează dacă este amical, este tricoul lui Dinamo în joc și trebuie să arătăm cât de bine putem. Aceasta este atitudinea mea din prima zi.

Vreau totul (n.r. cupele europene și Cupa României)! Trebuie să forțăm cât putem, să vedem care este cel mai înalt nivel. În frunte cu mine, nimeni nu poate fi fericit cu situația actuală. Toată lumea suferă, clubul, suporterii, nimeni nu poate fi mulțumit. Dar trebuie să fim realiști, să analizăm de ce se întâmplă aceste lucruri și să le abordăm mai bine pe viitor”,