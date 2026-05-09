Zeljko Kopic a răbufnit înaintea meciului Dinamo – FC Argeș: „Ce pot să mai fac? Să mă omor!?”

Dinamo își continuă drumul către un loc de baraj pentru cupele europene, iar următoarea etapă o va disputa împotriva lui FC Argeș. „Câinii roșii” sunt de părere că obiectivul în acest moment ar fi putut să fie mult mai îndrăzneț, însă arbitrajele i-au dezavantajat în mai multe rânduri în acest play-off.

Cum a reacționat Zeljko Kopic când a fost întrebat despre arbitraj

Cei de la Dinamo București au fost extrem de vehemenți la adresa arbitrajelor din acest play-off, mai ales prin vocea lui Andrei Nicolescu. Președintele lui Dinamo consideră că echipa sa a fost neîndreptățită în meciul cu Rapid, din prima etapă, dar și în cel cu Universitatea Craiova din ultima rundă.

însă a răbufnit în momentul în care a fost întrebat despre regretele cu privire la acele momente: „Nu am niciun mesaj pentru arbitri. Nu mai este important. Am spus ce era de spus. De la prima zi în care am venit și până la ultima voi apăra interesele lui Dinamo. Când va fi nevoie să reacționez, o voi face. Din moment ce trăiesc în fiecare zi aici, în familia celor de la Dinamo, trebuie să lupt. (n.r. – Nu regretați că v-au dezavantajat în două momente importante din play-off?) Și ce pot să mai fac? Să mă omor!? Ce aș putea face? Mi-am exprimat opinia, dar nu pot schimba nimic. În acest tip de competiție există un număr de puncte, care sunt importante, există partea mentală, emoțională și foarte mulți alți factori care influențează munca noastră”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.

Cum a comentat Zeljko Kopic scandalul suporteri – conducere, cu privire la noua siglă

Cei de la Dinamo au făcut publică noua siglă a echipei, iar fanii au fost extrem de nemulțumiți. Zeljko Kopic este de părere că ar fi trebuit să existe o comunicare mult mai bună între conducere și suporteri: „Fotbalul este tot timpul despre haos, dar trebuie să știi să controlezi lucrurile în tot acest haos, atât cât poți. Povestea despre arbitraj este deja veche și nu ne mai interesează. Trebuie să jucăm bine pentru club, suporteri și pentru noi. Fanii ne-au demonstrat de foarte multe ori că sunt tot timpul alături de noi.

Cel mai important lucru este să avem o comunicare bună între club și suporteri. Jucătorii și antrenorii vin și pleacă, dar suporterii rămân mereu. Comunicarea cu ei nu a fost la cel mai bun nivel și nu au fost satisfăcuți. În următoarea perioadă vom încerca să fixăm aceste situații. Vom lupta pentru ei, asta e tot ce putem face”, a asigurat croatul.

Care sunt problemele lui Dinamo înainte de partida cu FC Argeș

Dinamo continuă să nu îi aibă disponibili pe Karamoko și Mărginean nici pentru meciul cu FC Argeș. Nici Alberto Soro nu va putea juca după ce s-a accidentat în meciul cu Universitatea Craiova. Kopic a vorbit despre problemele medicale, cât și despre revenirea pe Arcul de Triumf: „Karamoko și Mărginean continuă să aibă probleme. Nici Alberto Soro nu este apt pentru acest meci și nu va fi pentru mai mult timp de acum încolo. Asta este situația, trebuie să găsim soluții. Este un moment important, nu pot să spun că sunt satisfăcut total cu tot ceea ce am făcut în acest play-off, dar cred că avem o șansă bună pentru barajul de cupe europene. Următorul meci este cu FC Argeș și trebuie să înțelegem importanța meciului.

Ne vom întoarce pe Arcul de Triumf după foarte mult timp. Aceasta este realitatea de la Dinamo. Nu avem stadionul propriu, iar când lucruri ca acestea se întâmplă nu avem altă variantă. Nu este cea mai bună opțiune pentru jucători, dar asta trebuie să facem momentan. Barajul va fi foarte important dacă vom ajunge acolo, nu contează dacă jucam contra lui FCSB sau a altei echipe, însă mai avem trei meciuri până acolo și vom vedea care va fi situația.

FC Argeș a făcut un sezon bun și au intrat în play-off la primul sezon de la promovare, este un rezultat uriaș pentru ei. Sunt competitivi de fiecare dată, chiar și în ultimul meci contra lui U Cluj a fost o situație de ultimul minut. Este un oponent într-o formă foarte bună”, a mai declarat antrenorul lui Dinamo, la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Argeș.