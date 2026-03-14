Zeljko Kopic a rămas mut după Rapid – Dinamo 3-2. Singurul cuvânt cu care a putut descrie arbitrajul lui Istvan Kovacs

Cristian Măciucă
15.03.2026 | 00:06
Zeljko Kopic și-a găsit cu greu cuvintele la finalul meciului Rapid – Dinamo 3-2. Istvan Kovacs l-a dezamăgit teribil pe antrenorul creat. Întreaga tabără dinamovistă consideră că „centralul” din Carei a viciat rezultatul derby-ului din Giulești.

Zeljko Kopic, lăsat mut de arbitrajul lui Istvan Kovacs

Dinamo a condus-o în două rânduri pe Rapid, cu 1-0 și cu 2-1, dar fotbaliștii lui Zeljko Kopic au plecat învinși din Giulești. Gazdele s-au impus cu 3-2. Gruparea din „Ștefan cel Mare” a acuzat arbitrajul brigăzii lui Istvan Kovacs, care nu a dat fault la golul de 2-2, marcat de Claudiu Petrila. La flash-interviu, Kopic și-a găsit cu greu cuvintele.

(n.r. = Cu ce cuvânt ați descrie ce s-a întâmplat în seara aceasta?) Frustrare. M-ați întrebat un cuvânt. E dificil. Ce aș putea să spun? Ați văzut”,a declarat Zeljko Kopic, după Rapid – Dinamo 3-2. Antrenorul croat se simte și mai dezamăgit, având în vedere că, în urmă cu doar câteva zile a participat la întâlnirea cluburilor cu Kyros Vassaras.

„Ascultați-mă. Sunt aici de doi ani. Nu am zis nimic despre arbitri. Am venit să îmi fac treaba. Marți am fost la întâlnirea cu domnul Vassaras. Și nu doar eu, toți antrenorii. Am avut o discuție cu dumnealui. I-am spus că nu simt respect față de Dinamo. Dinamo e un club și o echipă care nu primește respect.

Nu am văzut în această decizie respectul față de Dinamo. Pentru mine e dureros. Nu vreau să judec oamenii, toată lumea face greșeli, dar această decizie mi se pare lipsită de respect.

Am fost și la retrogradare, am întâlnit mulți arbitri. Eu lucrez pentru acest club, sunt aici să apăr interesele acestui club. Când pierd și joc prost nu am nimic de spus. Dar ce am văzut azi nu e ceea ce am discutat la întâlnirea cu Vassaras. 

Nu vorbesc despre o decizie. Vorbesc despre ceea ce simt. Dinamo e un club mare. Cred că lucrurile ar trebui să arate diferit. În acest moment nu simt pic de respect”, a adăugat antrenorul roș-albilor.

Dinamo, fără victorie de 11 ani cu Rapid

În urma rezultatului din Giulești, Rapid a urcat pe locul 1 în SuperLiga, cu 31 de puncte, cu unul mai mult decât U Craiova. În schimb, Dinamo e pe 6, cu 26 de puncte. În plus, „câinii roșii” continuă seria neagră a derby-urilor cu Rapid, echipă pe care nu au mai bătut-o din aprilie 2015.

„Echipa a avut personalitate, am început meciul foarte bine, am făcut câteva adaptări tactice. I-am făcut pe adversari să își părăsească pozițiile să atacăm în spatele lor. Am avut și momente mai puțin bune, dar am avut o evoluție bună. Va fi o luptă aspră. Toată lumea știe că fiecare meci e important, fiecare punct e important. Mi-e greu să cred că s-a putut lua o asemenea decizie. La cartonașul roșu nu m-am uitat (n.r. – eliminarea lui Matteo Duțu), a conchis Kopic.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
