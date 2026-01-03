Zeljko Kopic a recunoscut interesul lui Dinamo pentru Mario Tudose!

ADVERTISEMENT

Željko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, își dorește întăriri în defensivă, iar pe lista „câinilor roșii” se află și Mario Tudose, fundașul care a impresionat în acest sezon din Superliga României. Tehnicianul croat a spus câteva cuvinte despre țintele formației din Ștefan cel Mare.

Dinamo vrea cu orice preț un fundaș central. Mario Tudose este pe lista bucureștenilor

Bucureștenii se vor pregăti în Turcia pentru restul sezonului, iar oficialii clubului lucrează intens în aceste zile la transferuri. Pe lista celor de la Dinamo se află mai multe variante de fundași centrali, iar în perioada următoare urmează să fie luată o decizie.

t, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Totuși, echipa din Ștefan cel Mare pare că mai are nevoie de întăriri. Željko Kopic are un lot destul de subțire, iar obiectivul este calificarea în cupele europene.

Dinamo și l-ar dori pe Totuși, șansele ca mutarea să se realizeze sunt destul de mici, întrucât piteștenii cer un preț ridicat pentru fotbalist, cuprins între 1,5 și 2 milioane de euro. O parte din sumă ar urma să ajungă la clubul care l-a format pe stoper, Benfica.

Mario Tudose, la Dinamo!? Ce spune Željko Kopic

Željko Kopic a spus câteva cuvinte despre transferurile pe care și le-ar dori la Dinamo, în cantonamentul din Antalya. Antrenorul croat a evitat să dea nume, însă a confirmat că își dorește întăriri în luna ianuarie.

„Toți jucătorii sunt conectați la Dinamo, ceea ce e bine. Știți că suntem interesați, dar, dacă am lua nume cu nume, am sta aici nu știu cât timp. Vom vedea. Dacă avem ceva concret, veți avea informații”, a precizat Željko Kopic.

Conform , Mario Tudose a atras interesul unor echipe din zona Golfului. Fundașul celor de la FC Argeș este văzut drept un fotbalist de viitor. Rămâne însă de văzut dacă echipa sa îi va da drumul acum sau va alege să îl păstreze până în vara anului 2026.