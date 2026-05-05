Zeljko Kopic a rememorat exact momentul care l-a făcut să devină antrenor: „Nu eram fericit cu ce am realizat ca jucător!”

După mai mulți ani dificili, în care a trecut prin probleme importante, Dinamo a revenit în lupta de la vârf și se află foarte aproape de o calificare în cupele europene. Un element decisiv în această evoluție a fost instalarea lui Zeljko Kopic pe banca tehnică, în decembrie 2023. Croatul a dezvăluit pentru FANATIK care a fost momentul în care a decis să urmeze calea antrenoratului.

Zeljko Kopic a rememorat exact momentul care l-a făcut să devină antrenor

Zeljko Kopic a fost invitat recent în emisiunea „FANATIK DINAMO”. Întrebat despre decizia de a veni în România, acesta a mărturisit că nu a fost mulțumit de nivelul la care a ajuns în cariera sa de fotbalist, astfel că a decis să urmeze calea antrenoratului. Croatul a fost măcinat de accidentări în perioada în care activa pe teren, iar primii pași pe banca tehnică i-a făcut la academia unui club de de eșalon secund.

„Copil fiind, ca mulți alții, am avut un singur vis – să devin un mare jucător de fotbal. Dar, știți cum e, fiecare cu norocul lui. Fotbalist am ajuns, dar nu la nivelul la care visam. Am avut şi tot felul de accidentari, am făcut niște operații şi am început să mă îndoiesc de visul meu. Așa am început să mă gândesc la o carieră în antrenorat şi să mă pregătesc pentru asta. Aveam în cap doar să rămân în fotbal, pentru că asta făcusem toată viața şi mi-ar fi fost foarte greu să mă adaptez într-un alt domeniu, și am început să lucrez cu copii la academia unui club din divizia a doua. Practic, acela a fost startul carierei mele de antrenor.

Pe măsura ce avansezi în carieră se schimbă multe, dar pentru mine, a fost important să păstrez nişte reguli de bază. Încă de când antrenam copii de 14-15 ani am pus preț pe ideea de pregătire maximă, pentru ei, dar și pentru mine, pentru orice meci și în orice antrenament. Voiam să dau tot ce mai bun și să fac totul pentru ca ei să evolueze și să joace un fotbal cât mai performant. Acesta e un principiu care mi-a rămas și în ziua de azi – să fiu maximum de focusat în fiecare zi”, a declarat Zeljko Kopic.

Școala, extrem de importantă pentru orice antrenor

„Consider că e important ca antrenor să ai și un anumit nivel de cunoștințe teoretice. La fel cum este esențial să ai experiența jocului la nivel de top, ceea ce eu nu am avut, aşa că mi-a luat mai mult timp să înțeleg anumite lucruri, să văd ce trebuie să îmbunătățesc. Informațiile teoretice despre fiziologie, psihologie, tehnica antrenamentului sunt și ele foarte importante.

Orice antrenor trebuie să stăpânească tactica, dar dacă nu înțelegi și aspectele fiziologice, psihologice ale unui jucător, este greu să faci performanță pe termen lung. Poți avea rezultate pe termen scurt cu tehnici de motivație, cu idei inspiraționale, dar fără un nivel ridicat de cunoștințe eu cred că nu poți avansa. Pentru mine experiența și cunoștințele teoretice nu sunt separate, ci formează un tot. Dacă le deții pe amândouă ai șanse mai mari de reuşită”, a conchis croatul.