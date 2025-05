Zeljko Kopic a rostit un cuvânt din 5 litere când a fost întrebat despre posibilele transferuri ale lui Politic și Boateng la FCSB. Exclusiv

. Mesaj clar după ce doi jucători de bază ai „câinilor” sunt doriți de marea rivală.

Zeljko Kopic a vorbit despre o posibilă plecare a lui Dennis Politic și Boateng la FCSB

Zeljko Kopic susține că nu există nicio negociere avansată cu FCSB în acest moment pentru cei doi jucători: „Nu am această informație că îi vom vinde, ci că domnul Becali este interesat de ei. Sunt doi jucători importanți pentru sezonul viitor. Boateng a retrogradat anul trecut cu echipa sa în Austria și a venit din postura de jucător liber de contract”.

Antrenorul lui Dinamo nu e însă în niciun caz : „’Never!’ (n.r. Niciodată)! Mereu avem partea sportivă și partea financiară. Înțeleg că și acționarii noști dacă vin cu niște bani trebui să își scoată cumva investițiile. E ceva normal, dar în final, cred că suntem un club de fotbal și trebuie să construim cea mai puternică echipă pe care o putem”.

Kopic a prezentat apoi situația stoperilor de la Dinamo: „Acum putem vorbi despre fundașii noștri centrali. Îl avem pe Boateng, care a crescut enorm în acest sezon, dar când s-a întors de la echipa națională a venit accidentat.

Apoi îl avem pe Homawoo, care își termină contractul, îl avem pe Răzvan Patriche la 39 de ani, pe Mărginean, care a început să joace și sunt mulțumit de progresul lui. La bază este mijlocaș central, dar cred că poate juca foarte bine și fundaș.

Mai este și Pașcalău, dar care are nevoie să se adapteze și să facă saltul de la nivelul de juniori la seniori, iar asta înseamnă că în acest moment Boateng este singurul nostru fundaș central care poate fi unul dintre lideri pentru sezonul viitor”.

Zeljko Kopic știe cât de important e Dennis Politic pentru Dinamo: „A devenit un jucător de națională”

Zeljko Kopic știe ce înseamnă atacantul pentru „câini”: „Legat de Dennis Politic. Când am venit la Dinamo am avut un sezon foarte dificil. Am văzut că Dennis a crescut mult și la derby-ul cu Rapid încheiat 0-0 era deja în formă maximă. După a avut niște probleme, dar încercăm să le rezolvăm. Avem grijă de el și trebuie să vedem ce se întâmplă cu această întindere, dar a devenit un jucător de echipa națională.

Este un jucător foarte important pentru echipă și e foarte iubit de echipă și de suporteri. Dacă luăm toate aceste lucruri în considerare, cred că e foarte legat de club și toți cei de la Dinamo vor să facă echipa mai competitivă și e foarte important ca acești jucători să continue la Dinamo”.

Zeljko Kopic și-ar dori ca Dinamo să crească jucători tineri: „Nu vreau să fac comparații acum între cluburi, ci doar să dau câteva exemple. Dinamo Zagreb este clubul care produce foarte mulți jucători tineri și vând mulți jucători. Putem vorbi acum despre mulți jucători, dar care e diferența?

Nu avem în academia noastră o extremă stânga care cred că poate fi un înlocuitor pentru Dennis Politic. Poate că va fi mai ușor să facem asta. Îl avem pe Caragea care are calitate, dar nu e încă la nivelul acela. Dacă vrem cu adevărat să construim ceva mai bun și să avem o echipă competitivă trebuie să menținem cei mai buni jucători”.

Tehnicianul croat simte presiunea de la Dinamo: „Vor rezultate”

Zeljko Kopic e convins că perioada de răgaz la Dinamo s-a încheiat: „Toți fanii noștri știu că e o diferență mare între jucătorii cu potențial și calitatea imediată pe care ți-o pot aduce. Cred că toți de la Dinamo o să zică faptul că au potențial, dar trebuie să mai așteptăm puțin.

Eu nu simt însă că fanii noștri și toți cei care sunt implicați ne vor acorda foarte mult credit să mai așteptăm un pic mai mult. Cred că toată lumea vrea să vadă altceva, un pas în plus către performanță. Am stabilizat echipa, suntem în play-off și vor rezultate”.

Zeljko Kopic e convins că suporterii lui Dinamo nu ar privi deloc cu ochi buni un eventual transfer al lui Dennis Politic la FCSB: „E cea mai mare rivală a noastră și nu cred că poate ieși ceva pozitiv din asta”.