Zeljko Kopic a spus ce jucător l-a impresionat în Dinamo – Rapid 0-0: „A fost foarte bun”

peste etapa a opta a play-off-ului din SuperLiga României. Cele două formații au remizat pe Arena Națională, scor 0-0, dar băieții antrenați de Zeljko Kopic au dominat partida, având mari șanse de a înscrie.

Zeljko Kopic: „Pot să fiu satisfăcut de această evoluție”

Dinamo rămâne pe locul șase în play-off și după , în ciuda unui joc bun făcut împotriva . „Câinii” au irosit ocazii importante de a marca, dar Aioani și bara au fost în calea golului.

Venită după trei meciuri consecutive fără victorie, echipa lui Zeljko Kopic a controlat disputa și a părut în multe momente formația care luptă pentru cupele europene, asta deși este fără obiectiv în acest play-off.

La finalul partidei, antrenorul celor de la Dinamo a tras concluziile și a a transmis că este mulțumit de felul în care a arătat echipa sa în duelul de pe Arena Națională.

„Cred că am jucat bine azi, am controlat jocul și am avut multe șanse. Am stat mult în ultima treime a adversarilor și cred că pot să fiu satisfăcut de această evoluție.

E important că a revenit și s-a simțit bine (n.r. despre revenirea lui Dennis Politic). Nu puteam să mă aștept la multe lucruri de la el, mai ales că a absentat o perioadă. Toți jucătorii au avut o mentalitate bună, au știut să lupte și au fost competitivi. Cîrjan a jucat 90 de minute și a fost foarte bun.

Vedem ce opțiuni vom avea la meciul viitor, noi încercăm să jucăm un fotbal bun. Din nou, sunt mulțumit de jocul din această seară”, a declarat Zeljko Kopic.

Programul lui Dinamo în ultimele două etape:

16 mai: Dinamo – Universitatea Cluj

24 mai: Universitatea Craiova – Dinamo