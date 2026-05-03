Zeljko Kopic a spus totul despre banderola pe care o poartă la fiecare meci. Ce semnificație are

Dinamo, după mai mulți ani în care a avut probleme foarte mari, a renăscut și este aproape de participarea în cupele europene. Unul dintre motive este numirea lui Zeljko Kopic pe banca tehnică, în decembrie 2023. Antrenorul croat este deja un simbol al „câinilor”, iar la fiecare meci poartă un accesoriu inedit.

De când poartă Zeljko Kopic o banderolă la braț

În cadrul FANATIK DINAMO, Zeljko Kopic a mărturisit că a început să poarte banderola la braț într-un meci cu Farul Constanța, după cantonamentul desfășurat în Turcia. Accesoriul i-a adus noroc, echipa sa câștigând. Spre mirarea tuturor, inspirația a venit de la o eșarfă cu însemnele lui Dinamo, și nu de la steagul Croației.

„Nu e steagul Croației! Banderola pe care o port datează după primele șase luni petrecute la Dinamo. Am avut un cantonament în Turcia, nu am început foarte bine, iar la un meci cu Farul, în deplasare, la Constanța, eram în vestiar și am simțit că am nevoie de o energie specială, să mă conectez mai mult cu echipa”, a declarat antrenorul croat.

Legătura strânsă pe care o are Kopic cu Dinamo

Ulterior meciului de la Ovidiu, echipa de marketing a „câinilor” a dezvoltat banderola în forma ei finală. Zeljko Kopic susține că accesoriul de pe brațul său reprezintă conexiunea aparte pe care o are cu formația din Ștefan cel Mare. Croatul nu crede în noroc, însă de fiecare dată când poartă brasarda se simte mult mai confortabil.

„Am fost cu managerul echipei și am văzut o eșarfă cu Dinamo. Am îmbinat cumva culorile pentru a crea mai multă energie, pentru a face ceva special, iar atunci am câștigat meciul. Am jucat bine la Constanța. Am păstrat banderola, iar apoi cei de la marketing s-au ocupat să facă ceva special, în alb-roșu. Da, seamănă cu drapelul Croației, dar logo-ul este cel al lui Dinamo. Este un simbol bun, care creează o conexiune puternică cu clubul pentru mine.

Pentru mine este important să o port, face deja parte din mine. O am de doi ani și este ceva confortabil pentru mine. Mă simt bine când o am pe braț în timpul meciurilor. Nu e vorba doar despre noroc, ci despre legătura mea cu Dinamo. Putem vorbi despre Croația, având în vedere culorile alb-roșii, însă, în primul rând, este vorba despre simbolul lui Dinamo”, a conchis Zeljko Kopic.

Interviul complet cu antrenorul lui Dinamo va putea fi vizualizat doar pe FANATIK, marți, 5 mai, de la ora 17:30. Intervenția croatului va putea fi urmărită joi, 7 mai, atât pe , cât și pe canalul de .