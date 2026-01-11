Zeljko Kopic a tras concluziile după cantonamentul lui Dinamo din Antalya. Ce a spus despre Adrian Mazilu, Valentin Țicu și viitoarele transferuri

ADVERTISEMENT

Dinamo București a terminat cu succes cantonamentul de iarnă din Antalya. Formația lui Zeljko Kopic s-a impus cu 3-2 în ultimul amical împotriva lui Gangwon FC. La finalul partidei, antrenorul croat a tras toate concluziile perioadei de pregătire.

Zeljko Kopic, mulțumit de reușitele lui Dinamo din cantonamentul din Antalya

Dinamo se pregătește să revină în România, acolo unde este gata să se lupte pentru un loc în vârful clasamentului. Înaintea pauzei, Dinamo ocupa doar locul al patrulea, însă la doar două puncte de prima poziție, ocupată de Universitatea Craiova.

Antrenamentele „câinilor” au fost un succes și totul a mers conform planului. Pregătirea bună s-a putut vedea și în rezultatele obținute în meciurile amicale, acolo unde Dinamo a învins-o pe Young Boys Berna cu 2-0 și pe Gangwon FC cu 3-2.

„Tot cantonamentul a decurs așa cum am planificat. Toți jucătorii sunt sănătoși, nu avem nicio accidentare importantă, iar acest lucru nu poate decât să mă bucure. Am făcut un joc bun astăzi în primele 60 de minute și mai ales în prima repriză. În ultimele 30 de minute am pierdut niște mingi la mijloc și am primit două goluri, dar a fost o experiență bună pentru noi.

Trebuie să știm că, indiferent că ai 3-0, jocul nu s-a terminat. Trebuie să fii concentrat timp de 90 de minute plus prelungiri. Este frumos să dai goluri, să joci ofensiv. Am înscris multe goluri și datorită presingului. Este parte din filosofia noastră”, a spus Zeljko Kopic la finalul ultimului amical disputat.

Ce a spus Zeljko Kopic despre Adrian Mazilu și despre alte posibile transferuri la Dinamo

în minutul 24 al partidei. Antrenorul croat a avut doar cuvinte de laudă pentru tânărul fotbalist al lui Dinamo și este sigur că el va fi un jucător foarte important, odată ce va ajunge la o formă fizică optimă:

„Mazilu a înscris un gol frumos. Este un jucător foarte talentat, cu foarte mult potențial. Trebuie să facem cumva să-l aduce la cea mai bună formă a sa. Ceea ce ați văzut în meciul de astăzi este ceea ce vrem noi să jucăm, însă oponentul nu te lasă întotdeauna să faci ceea ce dorești pe teren. La unii jucători a apărut și oboseala, dar așa vrem să jucăm. Pentru meciul cu U Cluj vom fi pregătiți de efort. Jucătorii au destul timp să se recupereze. Momentan nu știu nimic de vreun următor transfer, poate știți voi mai bine. Nu avem discuții concrete cu nimeni în momentul de față”, a mai spus tehnicianul lui Dinamo.

Ce se întâmplă cu Valentin Țicu la Dinamo

El a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale și nu a mai jucat de aproximativ un an și jumătate. însă Kopic nu a vrut să riște să-l folosească momentan.

„Țicu a făcut un antrenament foarte bun de dimineață, însă nu am vrut să risc nimic cu el. Are un istoric foarte complicat cu multe operații, iar revenirea lui la formă maximă va dura ceva timp. (n.r. – Despre stadion) Mă bucur foarte mult pentru noul stadion. Dinamo merită să aibă o casă a sa”, a conchis Zeljko Kopic.