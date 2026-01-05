Zeljko Kopic a venit la antrenamentul lui Dinamo din „Dog Park” abia după ce jucătorii au făcut încălzirea. Video

ADVERTISEMENT

La fel ca majoritatea echipelor din SuperLiga, Dinamo se pregătește și ea într-un cantonament în Antalya. La ședința de pregătire la care au avut acces și jurnaliștii, Zeljko Kopic (48 de ani) a întârziat 15 minute.

Luni, 5 ianuarie, a fost zi plină la Dinamo. După ce în calitate de fotbalist al „câinilor”, Zeljko Kopic și-a scos fotbaliștii la antrenament.

Ședința de pregătire a avut loc pe unul din terenurile de antrenament ale Coincidență sau nu, terenul purta un nume parcă predestinat lui Dinamo: Dog Park.

Antrenamentul „câinilor” a început însă fără antrenorul principal. Kopic a întârziat 15 minute și a sosit la teren abia când fotbaliștii au efectuat încălzirea. Până la venirea croatului, roș-albii s-au pregătit sub îndrumarea preparatorului fizic Fran Xavier, mai puțin goalkeeperii, care au fost „întinși” de Mihai Nădăban. Singurul jucător care a lipsit de la ședința de pregătire a fost fundașul stânga Raul Opruț.

La sosire, Zeljko Kopic a salutat politicos toți jurnaliștii, după care a intrat imediat în pâine. Tehnicianul lui Dinamo s-a dus la banca de rezerve pentru a își pune ghetele cu crampoane și a mers în zona în care se aflau jucătorii și restul staff-ului tehnic.

Zeljko Kopic își pune ghetele și iese la antrenament

Ce i-a transmis Kopic lui Valentin Țicu

Valentin Țicu, singurul transfer de până acum al „câinilor”, s-a antrenat normal după ce a lipsit 1 an și jumătate din cauza unei accidentări grave. Fundașul stânga beneficiază de încrederea totală a lui Kopic, cu care a avut o discuție personală.

„(n.r. – Ce ți-a zis domnul Kopic prima dată?) Ne-am văzut înainte să plecăm în cantonament. Mi-a spus că îi plac jucătorii serioși. Și mie îmi place să cred că sunt unul dintre ei. El mi-a spus că o să meargă cu noi până la limită și să știe la ce să mă aștept. Nu vrea să ne certăm și vrea de la mine să dau tot ce e mai bun”, a declarat Valentin Țicu.

2 două meciuri amicale va avea Dinamo în cantonamentul din Antalya: cu Young Boys Berna pe 7 ianuarie și cu Gangwon FC pe 11 ianuarie

29 de fotbaliști a deplasat Zeljko Kopic în stagiul de pregătire a lui Dinamo din Turcia