Zeljko Kopic a venit la antrenamentul lui Dinamo din „Dog Park” abia după ce jucătorii au făcut încălzirea. Video

Dinamo se pregătește minuțios în cantonamentul din Antalya. Zeljko Kopic a întârziat însă la antrenamentul de luni, 5 ianuarie, care s-a desfășurat pe un teren cu nume predestinat: Dog Park
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
05.01.2026 | 18:00
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Zeljko Kopic a ajuns cu 15 minute mai târziu la antrenamentul lui Dinamo din „Dog Park”. FOTO: Fanatik
La fel ca majoritatea echipelor din SuperLiga, Dinamo se pregătește și ea într-un cantonament în Antalya. La ședința de pregătire la care au avut acces și jurnaliștii, Zeljko Kopic (48 de ani) a întârziat 15 minute.

Luni, 5 ianuarie, a fost zi plină la Dinamo. După ce Valentin Țicu (26 de ani) a vorbit în premieră cu presa în calitate de fotbalist al „câinilor”, Zeljko Kopic și-a scos fotbaliștii la antrenament.

Ședința de pregătire a avut loc pe unul din terenurile de antrenament ale luxosului complex Nirvana, acolo unde este cazată gruparea din Ștefan cel Mare. Coincidență sau nu, terenul purta un nume parcă predestinat lui Dinamo: Dog Park.

dog park
Dinamo s-a antrenat pe „Dog Park”. FOTO: Fanatik

Antrenamentul „câinilor” a început însă fără antrenorul principal. Kopic a întârziat 15 minute și a sosit la teren abia când fotbaliștii au efectuat încălzirea. Până la venirea croatului, roș-albii s-au pregătit sub îndrumarea preparatorului fizic Fran Xavier, mai puțin goalkeeperii, care au fost „întinși” de Mihai Nădăban. Singurul jucător care a lipsit de la ședința de pregătire a fost fundașul stânga Raul Opruț.

La sosire, Zeljko Kopic a salutat politicos toți jurnaliștii, după care a intrat imediat în pâine. Tehnicianul lui Dinamo s-a dus la banca de rezerve pentru a își pune ghetele cu crampoane și a mers în zona în care se aflau jucătorii și restul staff-ului tehnic.

Zeljko Kopic își pune ghetele și iese la antrenament

Ce i-a transmis Kopic lui Valentin Țicu

Valentin Țicu, singurul transfer de până acum al „câinilor”, s-a antrenat normal după ce a lipsit 1 an și jumătate din cauza unei accidentări grave. Fundașul stânga beneficiază de încrederea totală a lui Kopic, cu care a avut o discuție personală.

(n.r. – Ce ți-a zis domnul Kopic prima dată?) Ne-am văzut înainte să plecăm în cantonament. Mi-a spus că îi plac jucătorii serioși. Și mie îmi place să cred că sunt unul dintre ei. El mi-a spus că o să meargă cu noi până la limită și să știe la ce să mă aștept. Nu vrea să ne certăm și vrea de la mine să dau tot ce e mai bun”, a declarat Valentin Țicu.

  • 2 două meciuri amicale va avea Dinamo în cantonamentul din Antalya: cu Young Boys Berna pe 7 ianuarie și cu Gangwon FC pe 11 ianuarie
  • 29 de fotbaliști a deplasat Zeljko Kopic în stagiul de pregătire a lui Dinamo din Turcia

Dinamo antrenament Antalya

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
