Zeljko Kopic a vorbit despre momentul care a schimbat cursul jocului în Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: „Am vrut să profităm la maximum”. Cum l-a caracterizat pe Danny Armstrong

Zeljko Kopic a tras concluziile la finalul partidei Universitatea Craiova - Dinamo 2-2. Tehnicianul a vorbit despre evoluția lui Danny Armstrong, fotbalist implicat în cea mai controversată fază a meciului.
Bogdan Mariș
27.09.2025 | 00:16
Zeljko Kopic a reacționat la finalul partidei Dinamo - Universitatea Craiova 2-2. FOTO: Sport Pictures

Dinamo a smuls o remiză, 2-2, din partida disputată pe terenul liderului Universitatea Craiova. „Câinii” au condus cu 1-0 după reușita lui Musi, însă apoi gazdele au întors rezultatul, prin Teles și Badelj. Scorul final a fost stabilit în minutul 90 de Alexandru Pop. Zeljko Kopic a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Zeljko Kopic după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2

Derby-ul tensionat dintre Universitatea Craiova și Dinamo a fost și unul foarte spectaculos, rezultatul final fiind unul de egalitate, 2-2. „Câinii” au marcat primii, în minutul 17, prin Alexandru Musi, care a înscris cu o execuție din careu, după ce Perica reluase cu capul în bară. După doar trei minute, gazdele au egalat prin Samuel Teles, care a finalizat cu stângul după un „assist” oferit de Baiaram.

Liderul din Superligă a preluat conducerea în partea secundă, după golul înscris cu capul de Juraj Badelj, în urma unui corner. Apoi, Universitatea a rămas în inferioritate numerică, Bancu fiind eliminat după o fază controversată în care Armstrong putea la rândul său să primească un cartonaș roșu. Dinamo a profitat de jucătorul în plus și a egalat situația pe tabelă în minutul 90, prin Alexandru Pop.

Antrenorul „roș-albilor”, Zeljko Kopic, a tras concluziile după remiza din Bănie. „A fost un derby cu multă energie la mijloc. Rămân cu o concluzie pozitivă după acest meci. Am început meciul foarte bine. Am avut intensitate în defensivă și am știut cum să închidem adversarul. Cu trecerea timpului, Craiova a jucat din ce în ce mai bine.

Cum l-a caracterizat Zeljko Kopic pe Danny Armstrong după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2

Am avut totuși câteva idei despre cum să întoarcem rezultatul. Toate lucrurile s-au schimbat după ce s-a luat cartonaș roșu. Danny Armstrong este un jucător cu multă energie, cu o atitudine bună. După ce s-a luat cartonaș roșu am vrut să profităm la maximum și l-am mutat în stânga, iar asta a fost foarte bine.

Sunt fericit cum a reacționat Musi. A jucat foarte bine și sunt satisfăcut cu prestația lui. Meciul trecut nu a evoluat așa cum trebuie. Pop a înscris un gol foarte important și cu ‘U’ Cluj și are realizări din ce în ce mai bune. Mărginean nu a jucat de două luni. A fost primul meci după o lungă perioadă.

Cu siguranță nu este în cea mai bună formă, iar asta se vede”, a afirmat antrenorul „câinilor”, conform Digi Sport. Dinamo ocupă locul 3 în Superligă după acest rezultat, iar pentru „câini” urmează un duel în deplasare pe terenul celor de la Unirea Slobozia, care se va disputa vineri, 3 octombrie, de la ora 20:30.

