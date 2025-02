Zeljko Kopic a vorbit despre situația lui Astrit Selmani, care termină contractul în vară. „Are ADN-ul lui Dinamo”. Exclusiv

Dinamo are un sezon remarcabil în SuperLiga. Anul trecut a scăpat de retrogradare “ca prin urechile acului”, iar acum echipa se bate la titlu, .

Zeljko Kopic a vorbit despre situația lui Astrit Selmani, care termină contractul în vară: “Are ADN-ul lui Dinamo”

la Dinamo în prima parte a campionatului. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Zeljko Kopic a declarat că negocierile pentru prelungirea contractului sunt în toi, iar kosovarul este un jucător foarte important:

“Selmani este un jucător incredibil de important pentru echipă. Nu este important pentru un atacant doar să marcheze şi să dea pase decisive. Pentru mine este incredibil de importantă mentalitatea lui.

Nu renunţă niciodată, are un spirit de luptă. Are în el ADN-ul lui Dinamo. Este un războinic şi pentru mine este foarte important. Am avut nişte discuţii cu el, domnul Nicolescu discută cu el şi cu agentul său.

“Pentru mine ar fi o pierdere mare dacă nu l-am ţine”

Sunt multe lucruri pozitive în aceste dialoguri şi cred că ambele părţi vor găsi o cale prin care să continuăm împreună. Pentru mine ar fi o pierdere mare dacă nu l-am ţine.

Astrit Selmani, Eddy Gnahore şi mai mulţi au trecut prin acest proces cu mine. Au venit în ianuarie anul trecut, au văzut cât de greu a fost acest proces de 6 luni pentru a rămâne în prima ligă.

Acum suntem la un nivel înalt. Şi conexiunea asta cu familia Dinamo este foarte bună. Şi este important să îl avem aici”, a spus Kopic de Selmani la FANATIK SUPERLIGA.

Selmani, golgheterul lui Dinamo!

Astrit Selmani este golgheterul lui Dinamo în actuala stagiune. Kosovarul a marcat 11 goluri în primele 27 de etape, având şi cinci pase decisive. El îşi încheie contractul în vară cu “câinii”.

Dinamo este foarte aproape de calificarea în play-off. “Câinii” este pe locul doi, cu 45 de puncte, cu patru etape rămase de disputat în sezonul regulat. Echipa lui Kopic are cele mai puţine înfrângeri în campionat, trei.

1.200.000 de euro este cota de piaţă a lui Selmani

27 de ani are atacantul kosovar

