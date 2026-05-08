Sport

Zeljko Kopic a vorbit în premieră despre copilărie și războiul din Croația: „Începi să vezi altfel lucrurile”. Cea mai frumoasă amintire e legată de fotbal

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a rememorat mai multe momente din copilăria sa. Viața tehnicianului a fost afectată puternic de războiul din fosta Iugoslavie.
Bogdan Mariș
08.05.2026 | 10:30
Zeljko Kopic a vorbit in premiera despre copilarie si razboiul din Croatia Incepi sa vezi altfel lucrurile Cea mai frumoasa amintire e legata de fotbal
EXCLUSIV FANATIK
Zeljko Kopic a vorbit în premieră despre copilărie și războiul din Croația. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit în cadrul unui interviu amplu oferit la emisiunea FANATIK DINAMO despre copilăria sa din Croația. Antrenorul lui Dinamo a oferit detalii despre modul în care a fost afectat de războiul cumplit din fosta Iugoslavie, dar și despre amintirile frumoase din orașul său natal, Osijek.

Zeljko Kopic a vorbit în premieră despre copilărie și războiul din Croația

Tehnicianul lui Dinamo s-a născut la Osijek și a început fotbalul la echipa locală, înainte de a face pasul spre academia celui mai important club din Croația, Dinamo Zagreb. „M-am născut în Osijek, un oraş cu aproximativ 100.000 de locuitori din fosta Iugoslavie, unde aveam cam tot ce ne trebuia ca să fim fericiți atunci.

ADVERTISEMENT

Am avut o copilărie frumoasă, am început să joc fotbal, mergeam la școală, o viață normală. Apoi, în anii ’90, a început războiul și totul s-a schimbat. E ceva ce te maturizează brusc și rămâne parte din tine. În fotbal, am început ca orice copil, în fața blocului, apoi am mers la un club mic, apoi la clubul din Osijek și mai târziu am ajuns la Dinamo Zagreb”, a afirmat Zeljko Kopic la FANATIK DINAMO. Acesta a vorbit în cadrul emisiunii și despre întâlnirile sale cu Mircea Lucescu și Cornel Dinu.

Care a fost cea mai frumoasă amintire a lui Zeljko Kopic din orașul natal, Osijek

Cele mai frumoase amintiri din copilăria tehnicianului sunt legate de fotbal. „În Osijek erau mulți fotbalişti talentați și totul era legat de fotbal: veneau cei de la Dinamo Zagreb, Hajduk Split, Steaua Roșie Belgrad sau Partizan, iar eu eram copil de mingi la toate meciurile. Când veneau echipele din top 4, mergeam cu tata să vedem meciurile și erau momente speciale.

ADVERTISEMENT
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24.ro
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier

Asta e o amintire pe care o păstrez în suflet. Viața mea era de atunci total legată de fotbal. (n.r. o amintire de suflet din Zagreb?) Soția mea e de acolo, fiul meu s-a născut acolo, acolo este casa mea și tot ce e important pentru mine. Am petrecut niște ani la Academia lui Dinamo Zagreb și chiar dacă am plecat prin lume, mereu m-am întors acolo”, a declarat tehnicianul, în exclusivitate pentru FANATIK. Zeljko Kopic a dezvăluit că discută regulat cu un fotbalist care a scris istorie la Inter Milano.

ADVERTISEMENT
Surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare, Viorel Mazilu a...
Digisport.ro
Surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare, Viorel Mazilu a reacționat vehement

Zeljko Kopic, AMINTIRI TULBURĂTOARE din copilărie. IMAGINEA RĂZBOIULUI din Iugoslavia încă ÎL MACINĂ

Imnul Cupei Mondiale 2026 va fi cântat de Shakira. Cum sună melodia „Dai...
Fanatik
Imnul Cupei Mondiale 2026 va fi cântat de Shakira. Cum sună melodia „Dai Dai”: imaginile au aprins internetul. Video
Universitatea Craiova poate deveni matematic campioană chiar de ziua lui Mihai Rotaru, cu...
Fanatik
Universitatea Craiova poate deveni matematic campioană chiar de ziua lui Mihai Rotaru, cu două etape înainte de final. Scenariul care aruncă Bănia în aer
Universitatea Craiova merge în Gruia cu cifre de campioană! Oltenii domină play-off-ul la...
Fanatik
Universitatea Craiova merge în Gruia cu cifre de campioană! Oltenii domină play-off-ul la cel mai important capitol
Tags:
Parteneri
Rapid i-a tăiat indemnizația lunară de 1500 de lei unei legende a clubului:...
iamsport.ro
Rapid i-a tăiat indemnizația lunară de 1500 de lei unei legende a clubului: 'Nu ne mai respectă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!