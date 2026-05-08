Zeljko Kopic a vorbit în premieră despre copilărie și războiul din Croația: „Începi să vezi altfel lucrurile”. Cea mai frumoasă amintire e legată de fotbal

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit în cadrul unui interviu amplu oferit la emisiunea FANATIK DINAMO despre copilăria sa din Croația. Antrenorul lui Dinamo a oferit detalii despre modul în care a fost afectat de războiul cumplit din fosta Iugoslavie, dar și despre amintirile frumoase din orașul său natal, Osijek.

Zeljko Kopic a vorbit în premieră despre copilărie și războiul din Croația

Tehnicianul lui Dinamo s-a născut la Osijek și a început fotbalul la echipa locală, înainte de a face pasul spre academia celui mai important club din Croația, Dinamo Zagreb. „M-am născut în Osijek, un oraş cu aproximativ 100.000 de locuitori din fosta Iugoslavie, unde aveam cam tot ce ne trebuia ca să fim fericiți atunci.

ADVERTISEMENT

Am avut o copilărie frumoasă, am început să joc fotbal, mergeam la școală, o viață normală. Apoi, în anii ’90, a început războiul și totul s-a schimbat. E ceva ce te maturizează brusc și rămâne parte din tine. În fotbal, am început ca orice copil, în fața blocului, apoi am mers la un club mic, apoi la clubul din Osijek și mai târziu am ajuns la Dinamo Zagreb”, a afirmat Zeljko Kopic la FANATIK DINAMO. .

Care a fost cea mai frumoasă amintire a lui Zeljko Kopic din orașul natal, Osijek

Cele mai frumoase amintiri din copilăria tehnicianului sunt legate de fotbal. „În Osijek erau mulți fotbalişti talentați și totul era legat de fotbal: veneau cei de la Dinamo Zagreb, Hajduk Split, Steaua Roșie Belgrad sau Partizan, iar eu eram copil de mingi la toate meciurile. Când veneau echipele din top 4, mergeam cu tata să vedem meciurile și erau momente speciale.

ADVERTISEMENT

Asta e o amintire pe care o păstrez în suflet. Viața mea era de atunci total legată de fotbal. (n.r. o amintire de suflet din Zagreb?) Soția mea e de acolo, fiul meu s-a născut acolo, acolo este casa mea și tot ce e important pentru mine. Am petrecut niște ani la Academia lui Dinamo Zagreb și chiar dacă am plecat prin lume, mereu m-am întors acolo”, a declarat tehnicianul, în exclusivitate pentru FANATIK. .

ADVERTISEMENT