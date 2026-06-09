Zeljko Kopic a vorbit în premieră despre plecarea de la Dinamo: „Nu poți lua decizia peste noapte”. Și-a stabilit viitorul!

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Zeljko Kopic (48 de ani) a schimbat fața lui Dinamo în cei doi ani și jumătate petrecuți în „Ștefan cel Mare”, iar plecarea lui a șocat toți suporterii, mai ales că a venit după cel mai bun sezon de la revenirea în prima ligă, echipa fiind la un singur pas de cupele europene. Antrenorul croat a dezvăluit de ce a plecat și cum a luat decizia.

Zeljko Kopic a vorbit prima dată despre plecarea de la Dinamo. Care a fost motivul despărțirii

Deși decizia croatului a lovit ca un fulger, Zeljko Kopic a dezvăluit că a reflectat la această alegere de foarte mult timp. După două sezoane bune pe banca lui Dinamo, tehnicianul consideră că a venit momentul pentru el să aibă o nouă provocare și că Dinamo are nevoie, de asemenea, de un suflu nou.

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Totuși, el a fost extrem de satisfăcut de ceea ce a realizat pe banca „câinilor” și s-a arătat emoționat de fiecare dată când a venit vorba despre despărțirea de clubul pe care a ajuns să-l iubească: „Când am venit acum doi ani și jumătate în România eram un nimeni. De aceea îmi place această expresie a voastră… nu este important cum vii, ci este important cum pleci. Așa este fotbalul. Oamenii vin și pleacă. Important este ca atunci când faci parte din familia Dinamo să dai tot ce ai mai bun. Această poveste s-a terminat pentru mine aici. Le doresc toate cele bune celor de la Dinamo, să continue să crească, să ajungă la nivelul următor și să facă istorie.

Când am venit aici toată lumea mă întreba de ce am ales asta. Foarte puțini credeau că pot reuși aici, dar aceasta a fost decizia mea. La fel îmi asum decizia și de a pleca. Nu a fost una ușoară. A fost foarte greu din punct de vedere emoțional pentru că eram foarte conectat cu echipa, dar din punct de vedere profesional cred că am făcut alegerea potrivită.

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(n.r. – când ați luat decizia?) Nu poți lua decizia să pleci peste noapte. Am pus în balanță toate plusurile și minusurile și m-am gândit ce ar fi mai bine. Trebuie să vedem ce este mai bine atât pentru mine, cât și pentru club. Ajungi la un moment în care aceasta este cea mai bună decizie. Dinamo este un club mare și am reușit să construim ceva frumos aici împreună cu toată lumea. Am lăsat echipa la un alt nivel față de cum era atunci când am venit. Este un moment emoționant pentru mine și încă nu pot privi obiectiv situația”, a spus Zeljko Kopic.

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Ce urmează pentru Zeljko Kopic. Croatul a vorbit despre viitorul său: „Nu am ofertă”

Deși s-a spus că Zeljko Kopic ar avea pe masă un contract de peste 1 milion de euro pe sezon din Arabia Saudită, fostul antrenor al lui Dinamo dezvăluie că nu e așa. Andrei Nicolescu explicase deja la FANATIK SUPERLIGA că nu are informații despre o astfel de ofertă,

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„(n.r. – aveți vreo ofertă) În acest moment, nu. Nu am, din nou, acesta este un stereotip de gândire în fotbal: „da, tipul pleacă pentru că sunt un milion și ceva pe masă”. Nu, nu pot… în trecut am avut ceva, dar eram la Dinamo și asta a fost. Și nu am… pentru mine nu a fost vorba dacă ne vom califica în Europa sau nu. Am vorbit, pentru că am – și acesta nu este un secret – o relație foarte bună cu acționarii de la Renovatio și le-am spus înainte de meci că aceasta este decizia mea, indiferent de situație.

Și pentru mine este important felul în care clubul a fost corect, ne-am așezat împreună, am stat cu președintele, domnul Nicolescu, am spus cum văd situația, cum mă simt, iar viața trebuie să meargă mai departe și singurul lucru important este cum va fi Dinamo în viitor”, a mai spus Zeljko Kopic.

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Antrenorul croat, mulțumit cu ce a lăsat în urmă la Dinamo

În doi ani și jumătate, Zeljko Kopic a transformat o echipă ce se lupta pentru supraviețuire în una ce s-a luptat în doi ani consecutivi în play-off și a practicat poate cel mai frumos fotbal din întreg campionatul. Atunci când privește în spate, croatul recunoaște că este mulțumit de ce a realizat și de ce jucători a format, unul dintre ei fiind Cătălin Cîrjan,

„În acești doi ani și jumătate, au fost multe, multe momente bune cu jucătorii. Desigur, unii dintre ei au crescut mult, așa cum ai spus la început cu Cîrjan, dar cu unii dintre ei știu că nu a fost la fel de bine, iar asta face parte din fotbal și din munca mea. Și uneori este foarte greu să iei decizii și, știi, există o parte mentală, sunt o mulțime de emoții și trebuie mereu să faci alegerile care sunt cele mai bune pentru club și pentru jucători.

Acum îmi amintesc, în timp ce vorbim, despre o poveste… când eram copil, era un bătrân care vindea înghețată și avea doar vanilie, ciocolată și căpșuni la aparat. Și el îi făcea pe toți fericiți. În cazul meu nu este posibil să-i faci pe toți fericiți, dar pot să dau tot ce am mai bun pentru a-i ajuta pe jucători, să le ofer toate cunoștințele mele, să încerc să fac din ei jucători foarte puternici din punct de vedere emoțional și mental, care să facă față momentelor grele din viață.

Și, din nou, dacă vorbim despre Cîrjan, care a avut o mulțime de accidentări și acea experiență nereușită de la Rapid, iar acum este jucător la echipa națională, numărul 10 și căpitan al lui Dinamo. Și putem da și alte exemple. Dar, repet, mi-a plăcut să dau mereu tot ce am mai bun.

(n.r. – Sunteți „câine roșu”?) Întotdeauna. Pentru totdeauna. Poate că nu sunt cel mai bun om în a-mi exprima emoțiile, dar cu siguranță aici este ceva ce va rămâne. Familia Dinamo, suporterii dinamoviști au tot respectul meu până la sfârșitul vieții mele”, a conchis fostul antrenor al lui Dinamo, Zeljko Kopic.