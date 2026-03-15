Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Zeljko Kopic a vorbit toată noaptea cu Andrei Nicolescu după derby: “Înțeleg că Dinamo a trecut printr-o prăbușire, dar nu avem niciun respect!”

A fost o noapte grea pentru ”câini” după un nou eșec cu Rapid. Antrenorul Zeljko Kopic a vorbit toată noaptea cu Andrei Nicolescu. Mesajul transmis de croat.
Adrian Baciu
15.03.2026 | 21:23
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Ziua de sâmbătă, 14 martie, a adus al treilea eșec din sezonul 2025-2026 al ”câinilor” cu rivalii de la Rapid. A fost un meci extrem de tensionat, cu multe decizii controversate de arbitraj. Dinamo a acuzat o viciere de rezultat. Șeful echipei din Ștefan cel Mare dezvăluie ce a vorbit o întreagă noapte cu antrenorul croat Zeljko Kopic.

Andrei Nicolescu, discuție cu Zeljko Kopic noaptea trecută. Ce i-a spus antrenorul croat după scandalul de la Rapid – Dinamo 3-2

Rapid a învins pentru a 3-a oară pe Dinamo în acest sezon de SuperLiga, scor 3-2, și a urcat pe locul 1 în play-off. Derby-ul bucureștean, disputat de această dată pe arena din Giulești, a oferit publicului multe goluri, dar și multe decizii controversate de arbitraj. Oaspeții au acuzat faptul că au fost dezavantajați la scorul de 2-1 pentru ei. Istvan Kovacs nu a dat fault la un duel Borza – Musi.

ADVERTISEMENT

La flash-interviurile de după partidă, pentru prima oară de la venirea în România, croatul de pe banca lui Dinamo a părut dărâmat. A spus că nu simte deloc respect și că e dureros ceea ce a văzut pe teren. Intrat la FANATIK SUPERLIGA, președintele ”câinilor”, Andrei Nicolescu, a spus că a vorbit mult noaptea trecută cu Kopic. Acesta i-a repetat ideea că echipa sa nu primește respectul cuvenit.

”Am vorbit toată noaptea (n.r. cu Kopic). Pentru el rămâne această amărăciune exprimată într-o chestiune destul de cum să zic eu ca o certitudine așa. În esență el spunea asta: ‘înțeleg că Dinamo a trecut printr-o prăbușire în ultimii 10 ani și că înainte de ăștia doi ani jumate Dinamo și-a pierdut din respect și din credibilitate în fața tuturor și că nu mai era niciodată luată în serios, deși era părea un club cu o istorie mare.

ADVERTISEMENT
Totuși, în ultimii doi ani, atâta timp cât lucrurile pe care le facem le facem corect și nu cerem nimic în plus de la nimeni…Simt foarte clar că un club ca Dinamo nu primește respectul pe care ar trebui să-l primească și asta este o o senzație, nu este ceva punctual’.  Și concluzia noastră aseară a fost că trebuie să devenim mult mai puternici și aici mă refer pe teren și organizatoric ca să nu mai conteze astfel de, cum să o numesc ca să nu fiu interpretat, să nu mai conteze astfel de situații”, a spus Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Ar putea Kopic să se decidă să plece de la Dinamo după ultimele scandaluri. Asigurările date de Nicolescu

În acest context complicat și ușor de resemnare, Nicolescu a fost întrebat, la FANATIK SUPERLIGA, dacă vede ultimele evenimente ca pe un motiv care să-l facă pe Kopic să plece din România. Șeful ”câinilor” spune că, dimpotrivă, dinamoviștii sunt întăriți de ultimele evenimente. ”Din perspectiva asta pe toți ne-a întărit să muncim și să luptăm mult mai tare”.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Scandal-monstru la Monaco: oamenii lui Nuredine Beinur l-au atacat pe Cristian Rizea. Prietenul...
iamsport.ro
Scandal-monstru la Monaco: oamenii lui Nuredine Beinur l-au atacat pe Cristian Rizea. Prietenul lui Adrian Mutu, în custodia poliției
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!