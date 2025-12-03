Sport
Zeljko Kopic amenință FCSB după Farul – Dinamo 0-0 din Cupa României Betano: “Suntem pregătiți!”. Ce s-a întâmplat cu Mamoudou Karamoko

Zeljko Kopic se gândește deja la partida cu FCSB și a avut un mesaj războinic pentru campioana României. Cât de gravă este accidentarea lui Mamoudou Karamoko, care ar fi trebuit să fie titular în partida cu Farul.
Răzvan Scarlat
03.12.2025 | 21:37
Zeljko Kopic ameninta FCSB dupa Farul Dinamo 00 din Cupa Romaniei Betano Suntem pregatiti Ce sa intamplat cu Mamoudou Karamoko
Zeljko Kopic îi salută pe suporterii lui Dinamo. Sursa foto: sportpictures.eu
Farul și Dinamo au remizat, scor 0-0, în etapa a 2-a a Grupei D din Cupa României Betano. Meciul nu a fost unul spectaculos, echipele fiind, mai degrabă, interesate să nu piardă. “Câinii” au patru puncte în clasament, iar dacă înving pe Hermannstadt, în ultima etapă, își asigură calificarea în fazele eliminatorii. Care au fost concluziile lui Zeljko Kopic după partida de la Ovidiu. Croatul a intrat, deja, în febra derby-ul cu FCSB, de sâmbătă.

Ce spune Zeljko Kopic despre posibilitatea ca Dinamo să câștige Cupa României

Zeljko Kopic a subliniat că Dinamo va trata cu seriozitate Cupa României și că așteaptă o victorie cu Hermannstadt în ultimul meci din grupă.

Trebuie sa câștigăm cu Hermannstadt, să ne calificam mai departe. E importantă Cupa pentru noi, o luăm în serios. Totul e în mâna noastră, avem meciul de pe teren propriu cu Sibiul, unde trebuie să învingem”, a spus Kopic.

Ce se întâmplă cu Mamoudou Karamoko, care a ratat partida cu Farul

Mamoudou Karamoko ar fi trebuit să fie titular cu Farul, însă, la încălzire, a resimțit anumite probleme medicale. Kopic a anunțat ce s-a întâmplat cu fotbalistul său.

Am venit aici cu un plan, cu o strategie, câte minute să joace fiecare, în funcție de cât poate. Karamoko a simțit ceva la încălzire, nu cred că e ceva serios. Nu am vrut să riscăm”, a spus antrenorul croat.

Ce spune Zeljko Kopic despre derby-ul cu FCSB

Inevitabil, Zeljko Kopic a fost întrebat la flash-interviu și de duelul cu FCSB, programat sâmbătă, pe Arena Națională. Plin de încredere, croatul a anunțat că elevii săi sunt pregătiți din toate punctele de vedere pentru meciul cu campioana României.

Nu va fi ușor, dar toți cei care sunt apți sunt pregătiți. Nu contează ce echipă de start va fi pe teren, vom da tot ce avem mai bun. (n.r. ce părere are că FCSB își menajează titulari în meciul de Cupă) Fiecare are strategia lui, ei au deciziile lor, noi pe ale noastre. Vom fi pregătiți pentru meciul de sâmbătă. Din punct de vedere mental suntem într-o poziție bună, am câștigat ultimul derby. Aceste meciuri sunt speciale, deosebite”, a mai spus Kopic.

Ce impresii are Zeljko Kopic după doi ani ca antrenor al lui Dinamo

Zilele trecute, Zeljko Kopic a împlinit doi ani pe banca lui Dinamo. Referitor la acest aspect, antrenorul “câinilor” a declarat că echipa e pe un drum bun, dar că trebuie să evolueze.

Dacă vorbim de România totul e pozitiv, am doar cuvinte frumoase despre țara în care lucrez. Profesional sunt satisfăcut cu acești doi ani, am atins niște obiective, niște targeturi. Dar trebuie să devenim mai buni”, a spus Kopic.

Cum comentează Zeljko Kopic posibilitate de a deveni selecționerul României

Întrebat dacă ia în calcul să devină selecționerul echipei naționale a României, Kopic a avut un răspuns elegant, amintind de faptul că Mircea Lucescu este, încă, pe banca “tricolorilor”.

Se vorbește prea mult despre acest subiect. E un subiect mult prea serios pentru a-l discuta în fiecare conferință. Pe de altă parte, România are un selecționer, pe Mircea Lucescu, vine și barajul cu Turcia. În plus, România are antrenori foarte buni. Aș vrea să lăsam această poveste la o parte”, a încheiat Kopic.

