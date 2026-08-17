Zeljko Kopic, antrenor la FCSB!? Reacție-șoc a secundului Florentin Petre: „Doamne ferește!”. Contre acide cu Dănuț Lupu

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Florentin Petre (50 de ani) a fost secundul lui Zeljko Kopic (48 de ani) la Dinamo. Cei doi au plecat împreună de la echipa din „Ștefan cel Mare”, cu promisiunea că vor colabora în continuare. Întrebat însă despre posibilitatea de a lucra pe viitor , fostul căpitan al „câinilor” a exclus cu fermitate un astfel de scenariu.

Cum a reacționat Florentin Petre când a auzit despre varianta Zeljko Kopic la FCSB

, după cum chiar finanțatorul Neluțu Varga a confirmat în exclusivitate pentru FANATIK, dar în cele din urmă echipa din Gruia a decis să meargă totuși pe„Nu credeam nici eu că va fi o perioadă atât de lungă (n.r. de pauză) pentru noi. Nu am mai vorbit cu el (n.r. Zeljko Kopic) în ultima perioadă, am vorbit atunci, după ce a plecat. Așteptăm să vedem ce se întâmplă pe viitor. Probabil că are foarte multe idei, probabil că așteaptă niște confirmări, nu știu. Nu am mai vorbit cu el în ultima perioadă, l-am lăsat în pace, să își pună ordine în gânduri.

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Și în momentul în care va veni oferta, cu siguranță se vor rezolva toate problemele. (n.r. Dacă va lucra în continuare cu Zeljko Kopic) Eu sunt om de caracter și de cuvânt, pentru mine o hârtie nu contează niciodată. Eu întotdeauna, tot ceea ce am făcut, am avut încredere în oameni și pe munca mea personal mă bazez, știu ce pot, știu cât pot, știu ce randament pot să dau. Îl cunosc și pe el destul de bine, am făcut echipă bună. Am plecat împreună de la Dinamo, acum așteptăm să vedem ce se întâmplă pe viitor.

(n.r. Despre interesul celor de la CFR Cluj pentru ei) Da, de mult, nu de acum. Mă bucur foarte mult pentru Marius Șumudică, este un antrenor cu experiență, care a avut și rezultate bune. Are un lot de jucători cu experiență, cu calitate. Cum Pancu a făcut o treabă extraordinar de bună acolo anul trecut, cu siguranță și Șumudică se va bucura de acest lot.

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Cel mai important este ca antrenor să fii susținut, să nu ai probleme în vestiar și să faci tot posibilul cu lotul pe care îl ai să ai rezultate. CFR este o echipă cu tradiție în România, a câștigat campionate. Nu am nicio problemă să merg cu el (n.r. Kopic) oriunde. (n.r. Mai puțin FCSB) Doamne ferește! Asta se știe, la mine nu mai e problema de a declara lucrul ăsta”, a spus inițial Florentin Petre

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Dialogul purtat de Florentin Petre și Dănuț Lupu pe seama acestui subiect

În continuare, s-a desfășurat un dialog între el și Dănuț Lupu, prezent în studio, pe seama insistenței lui Petre de a nu merge la FCSB, ținându-se cont de faptul bine cunoscut că în trecut fostul căpitan al „câinilor” a fost ajutat de Gigi Becali într-un moment foarte delicat al vieții lui:

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Dănuț Lupu: „Ce faci dacă îl ia Gigi (n.r. Becali) pe Kopic?”.

Florentin Petre: „Îl las să se ducă singur. Dar nu știu dacă semnează el”.

Dănuț Lupu: „Eu cred că atunci te mai gândești puțin. Ce mi-e CFR, ce mi-e FCSB?”.

Florentin Petre: „Am spus așa. Toată viața, cât o să trăiesc, ținând cont de lucrurile bune pe care nea Gigi le-a făcut pentru mine într-un moment foarte, foarte complicat al vieții mele, am să-l respect și am să-i mulțumesc de fiecare dată pentru tot. Dar nu voi putea niciodată să antrenez FCSB, pentru că nu am cum. Îmi respect foarte mult istoria din spate pe care am avut-o și vreau să o respect, pentru că ăsta sunt. Mă știi foarte bine că nu pot să fiu cu mai multe fețe, nu am cum”.

Dănuț Lupu: „Dar nu e vorba de fețe, Petre. Gândește-te că tu la ora actuală antrenezi poate și în proporție de 50 la sută și datorită lui Gigi. Cred că sănătatea unui om e mai presus decât o echipă de fotbal”.

Florentin Petre: „Dar nici nu se pune problema. Asta am spus și eu știu prin ce am trecut și tu știi cât de importantă e sănătatea pentru noi, dar nu are nicio legătură viața mea cu cea profesională. Nea Gigi înțelege, nu asta e problema. Și cred că și Kopic înțelege, nu ar fi problemă. Demnitatea și caracterul sunt mult mai importante decât orice. Te las pe tine dacă vrei să mergi acolo (n.r. râde)”.

Dănuț Lupu: „Nu, mersi frumos (n.r. râde). Eu nu sunt antrenor. Sincer îți spun, deschidem un subiect pe care nu ar trebui să îl deschidem acum. Ai fost plecat de când te-ai lăsat până te-ai reîntors la Dinamo atâția ani. Te-a căutat cineva de la Dinamo vreodată să te întrebe ceva? Nu, îți spun eu, sincer nu. Nu de vorbit. Și eu am trecut ca tine printr-o chestie de sănătate, în care Gigi a fost alături de mine. Ar fi culmea acum să îmi spună Gigi să vin la FCSB și eu să spun că nu, că eu iubesc Dinamo, dar Dinamo de fapt nu m-a căutat niciodată, nu mi-a dat un telefon o dată. Sau Rapid. Ai fost bolnav, de ce nu te-a ajutat Dinamo?”.

Florentin Petre: „Anamaria (n.r. Prodan) a fost mai rapidă decât oamenii de la Dinamo, m-a ajutat în momentul ăla și ea a fost cea care l-a sunat pe nea Gigi, mie îmi era rușine să sun”.

Dănuț Lupu: „Și dacă nea Gigi ți-ar spune acum să vii să îl ajuți, ce ai face?”.

Florentin Petre: „Păi la ce să-l ajut? Că au acolo, el conduce tot acolo, nu are nevoie de mine (n.r. râde)”.