Zeljko Kopic, anunț despre viitorul lui Dinamo. Cum va arăta campania de transferuri: „Dăm totul pentru calificarea în play-off”

Antrenorul „câinilor" a dezvăluit o parte din planurile sale pe termen scurt.

Zeljko Kopic, detalii importante despre cum va arăta Dinamo în sezonul viitor

despre cum va arăta viitorul pe termen scurt al lui Dinamo: „Trebuie să discutăm cu jucătorii care rămân, să vedem pe cine păstrăm, am discutat deja cu cei din conducere. Avem ideile noastre despre perioada de transferuri, trebuie să decidem pe numărul de jucători. Ați spus de Darko, Edgar, dacă ei nu rămân, Rici a plecat, trebuie să aducem jucători în apărare, Pavicic e împrumut, Dani a plecat, Neluț, avem nevoie în toate compartimentele jucători”.

Antrenorul croat se apără și spune că nu a dorit niciodată să impună în Ștefan cel Mare doar jucători de afară: „Vorbim de fiecare dată de români, străini, pentru mine Dinamo e club din România, lumea vrea să vadă jucători din țară, dar eu am sunat jucători români, dar nu au vrut să vină, să își asume riscul de a retrograda.

Kopic nu a vrut doar străini, dar e vorba de ce putem semna. Dacă putem găsi jucători de calitate, cu personalitate, energie, calitate sportivă, să fie români, e mai bine decât să aduci străini.

Dar în final, trebuie să găsim jucători care pot face Dinamo un club mai bun, o echipă mai bună. Calitatea e cea mai importantă. Dacă compari cu alte cluburi, mare parte dintre jucători, trebuie să fie români, dacă sunt din Academie, cu atât mai bine, dar trebuie să fim realiști, să înțelegem unde suntem, cum ne putem compara cu alte cluburi și ce profil de jucători putem aduce”, a declarat antrenorul lui Dinamo într-un interviu pentru Radio Dinamo 1948.

Zeljko Kopic a informat conducerea lui Dinamo de ce jucători are nevoie: „Le-am spus ce mi-aș dori”

Zeljko Kopic a comentat campania de transferuri a lui Dinamo: „Eu le-am spus din analiza mea inițială, a pozițiilor deficitari, ideile de joc, le-am spus ce mi-aș dori. Toți și-ar dori jucători compleți, nu e realist, pentru mine e important ca fundaș să fii puternic, să aibă detentă, dar și un plus de calitate la construcție, pentru a oferi calitate ofensivă. Am discutat, am explicat ce îmi doresc.

Am avut două scenarii, am observat în România că e puțin diferit, ciudat, mulți oameni vorbesc despre lucruri de care nu au cunoștință. Erau două variante, dacă rămânem în prima ligă, ori a doua. Nimeni nu a vrut să se gândească la liga a doua, dar cei din club trebuia să aibă un plan, ce vom face, dacă vom retrograda.

Noi ne gândeam că rămânem, astfel că în același timp am făcut pregătiri pentru meciuri, antrenamente, dar am comunicat și nevoile, despre viitor, pe ce poziții căutăm jucători. Acest proces nu se oprește niciodată, toți acești scouteri, trebuie să propună nume, când va fi momentul oportun, să avem opțiuni”.

Antrenorul lui Dinamo are deja pregătită o listă de transferuri: „În momentul de față, avem multe variante, jucători, dar e vorba de ceea ce ne dorim, să avem echilibru între români și străini, dar și partea financiară, trebuie să înțelegem cât putem investi în fiecare jucător”.

Kopic a dezvăluit cum a ales Dinamo jucătorii: „Gabi Glăvan a făcut un sistem de scouting”

Zeljko Kopic a explicat care a fost raționamentul după care au fost aduși jucători la Dinamo: „Când am venit, parte a clubului era Gabi Glăvan și a făcut un sistem de scouting, am discutat cu el mult, cu Ovidiu a încercat să îmbunătățească clubul, acel sistem de scouting era ceva implementat de mai mult timp.

Mi-au explicat cum funcționează, că sunt jucători din țări diferite, care urmăresc jucători, echipe, au idee despre recrutare. Au fost propuși jucători interesanți, am fost în contact cu ei, dar nu au vrut să vină la Dinamo.

Când au văzut situația din clasament, insolvență, ori nu știau multe despre liga din România, de aceea am semnat anumiți jucători târziu. Am fost în contact cu ei și am așteptat răspunsurile lor, dar în final nu au acceptat condițiile noastre. În final, sistemul de scouting au avut recomandări bune”.

Ce sistem va juca Dinamo în sezonul viitor și ce obiectiv a setat echipei:

Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit că dorește să joace cu doi stoperi: „Ideea principala va fi să jucăm cu 2 fundași centrali, dar depinde pe cine aducem, pe cine semnăm și cum va reacționa echipa. Nu e mare diferență între a juca cu trei sau doi, e vorba de a crea spații, de a ataca spațiile libere, cum duci mingea în treimea adversă”.

Kopic a oferit detalii despre situația lui Darko Velkovski: „E un jucător foarte bun, ca toți fotbaliștii, a avut ceva probleme, dar a dat mult pentru echipă. A stabilizat defensivă, a propus multe opțiuni de organizare, dar trebuie să vorbim cu el, vrem să îl păstrăm în echipă, cu siguranță va avea și alte oferte, trebuie să discutăm cu el. Va juca la echipa națională câteva meciuri, apoi vom cunoaște mai multe”.

După ce a salvat echipa de la retrogradare deși nimeni nu îi mai dădea șanse, Kopic visează departe: „Nu trebuie să uităm că e o perioadă lungă de timp fără performanță. Nu spun că este imposibil să aștepți ca după atâta timp, să ajungi în top, să faci miracole din nou.

Trebuie să aduc stabilitate clubului, să îmbunătățim performanța, care este obiectivul personal, ce am discutat cu oficialii, să dăm totul pentru calificarea în play-off. Când vorbim de obiectiv, dar e altă discuție când vine vorba de stilul de joc, calitatea jucătorilor, mentalitate, dar ca rezultate, văd că Dinamo să lupte pentru acea poziție”.