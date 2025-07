Zeljko Kopic, anunț despre viitorul unui titular după Dinamo – FC Botoșani 0-0: „Perioada de transferuri nu s-a terminat”

, cu un egal spectaculos, cu multe ocazii de poartă de ambele părți. Formația antrenată de Zeljko Kopic a avut o bară în prima repriză și un gol anulat în partea secundă, ambele ale lui Cătălin Cîrjan.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic, nemulțumit de lipsa de prospețime de pe bancă

După remiza obținută la Csikszereda, Dinamo nu a reușit nici în a doua etapă să găsească drumul spre victorie în noul sezon al SuperLigii. Gruparea alb-roșie a remizat cu FC Botoșani, în ultimul meci al rundei.

Cătălin Cîrjan a irosit o mare șansă de gol pentru Dinamo în prima repriză, când șutul său violent a lovit bara și tot el a reușit să marcheze în partea a doua a jocului. Din păcate, golul a fost anulat pentru un ofsaid.

ADVERTISEMENT

, antrenorul „câinilor” a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat echipa sa în duelul cu FC Botoșani, dar și despre lipsa de reacție a jucătorilor veniți de pe bancă.

„Prima repriză am dominat jocul, am avut câteva ocazii bune. În repriza a doua a fost greu să menținem același ritm, să fim la fel de periculoși. Am făcut câteva schimbări pentru a fi ofensivi, agresivi.

ADVERTISEMENT

În ultimele 20 de minute nu am mai dominat meciul, am ratat câteva tranziții și rezultatul cred că este echitabil la final. Jucătorii s-au autodepășit. Au nevoie de timp pentru a se adapta”.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic: „Perioada de transferuri nu s-a terminat”

„De la bancă nu am avut o reacție pe măsură. Pentru noi perioada de transferuri nu s-a terminat. În ambele meciuri am avut momente bune, nu numărăm punctele acum.

ADVERTISEMENT

(n. r. despre Boateng) Avem jucători care au crescut aici la Dinamo, vom vedea dacă va rămâne sau nu”, a declarat Zeljko Kopic la finalul meciului.