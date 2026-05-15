Zeljko Kopic, anunț fantastic pentru fanii lui Dinamo: „Din ce informații am, lucrurile se îmbunătățesc”. PATRU absențe cu CFR Cluj!

Zeljko Kopic a prefațat meciul cu CFR Cluj, din runda cu numărul 9 a SuperLigii României. Ce anunț fantastic a făcut antrenorul lui Dinamo pentru fani?
Mihai Alecu
15.05.2026 | 13:05
Ce spune Zeljko înainte de Dinamo - CFR Cluj. Foto: Sport Pictures
Dinamo urmează să primească vizita celor de la CFR Cluj, în runda cu numărul 9 a play-off-ului SuperLigii României, duel care ar putea să păstreze speranțele echipei bucureștene pentru ocuparea  locului 3 în play-off.

Probleme de lot pentru Dinamo înainte de partida cu CFR Cluj. Absențele anunțate de Zeljko Kopic

Zeljko Kopic a avut cuvinte de laudă pentru cei de la CFR Cluj și Daniel Pancu, iar tehnicianul lui Dinamo a anunțat și problemele de lot cu care se confruntă. Nu mai puțin de 4 jucători importanți vor fi absenți de la confruntarea de pe Arcul de Triumf.

„Este ultimul nostru meci de acasă din acest sezon de SuperLiga. Suntem motivați după partida cu FC Argeș, unde spiritul de luptă ne-a adus cele 3 puncte. Cei de la CFR Cluj au dovedit că sub comanda lui Pancu au avut rezultate foarte bune, dar suntem motivați să obținem toate punctele. Nu ne interesează ce se întâmplă la ei, e treaba lor, noi ne gândim la ce avem noi de făcut. Nu luăm în calcul dacă discuțiile dintre ei o să-i afecteze.

Avem în fața două meciuri foarte importante, mai întâi cu CFR, iar focusul nostru este aici. O să vedem cum se termină sezonul. Nu ne putem baza pe Karamoko, pe Mazilu, pe Mărginean și pe Soro, sunt accidentați. Așa este competiția, chiar cred că toți fanii se vor bucura de aceste ultimele meciuri. Cel mai important pentru club este cum terminăm sezonul, pentru fani. Am contract și nu am stat vreo secundă să mă gândesc la un alt scenariu”, a declarat Zeljko Kopic.

Ce spune Zeljko Kopic despre revenirea suporterilor din PCH pe stadion

Zeljko Kopic a vorbit și despre faptul că ultrașii și conducerea clubului sunt aproape să facă pace după scandalul provocat de schimbarea siglei, iar tehnicianul croat salută anunțul făcut de PCH prin care confirmă revenirea pe stadion.

„E mereu important să fie ultrașii cu noi. Din ce informații am, lucrurile se îmbunătățesc, iar așa cum am mai spus vreau și-mi doresc ca situația să fie mai bună. Clubul și fanii o să găsească un numitor comun în privința siglei”, a spus Zeljko Kopic.

