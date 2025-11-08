Sport

Zeljko Kopic, anunţ trist despre situaţia lui Mazilu la Dinamo! Când poate debuta atacantul transferat din Premier League

Zeljko Kopic a tras concluziile după victoria clară pe care echipa sa a obținut-o în fața celor de la Miercurea Ciuc, 4-0, în etapa cu numărul 16 a SuperLigii. Antrenorul "câinilor" a anunţat şi când va fi apt de joc Mazilu.
Mihai Alecu
08.11.2025 | 20:42
Zeljko Kopic anunt trist despre situatia lui Mazilu la Dinamo Cand poate debuta atacantul transferat din Premier League
Zeljko Kopic, fericit după victoria cu Miercurea Ciuc
După o primă repriză destul de letargică, bucureștenii s-au dezlănțuit în partea secundă și au reușit o victorie clară.

Zeljko Kopic, un antrenor mulțumit după victoria categorică a lui Dinamo cu Csikszereda

Zeljko Kopic spune că toți jucătorii au fost la un nivel bun și au contribuit la victoria cu Miercurea Ciuc. Tehnicianul spune că Adrian Mazilu nu este încă gata să intre la joc și că este nevoie de răbdare în privința sa.

„Cred că după al doilea gol meciul a fost jucat în mare parte. Karamoko este un jucător important pentru noi, a avut niște probleme medicale și încercăm să-l ajutăm să fie la un nivel fizic cât mai bun. Toți jucătorii care au intrat de pe bancă au făcut-o foarte bine. Toată lumea s-a pregătit foarte bine, e normal să primească toți minute. Sunt fericit pentru Soro, a meritat să fie titular și a avut un meci bun.

Desigur că avem lucruri unde putem să fim mai buni. Dacă ne uităm la începutul sezonului și unde suntem acum, trebuie să fiu satisfăcut. Eu nu comentez vreodată despre arbitraj. Îl așteptăm pe Sivis să-și revină. La Mazilu o să mai dureze ceva până își revine.

Asta e viața de fotbalist, eu am încredere în jucătorii mei. Dacă ai o mentalitate puternică muncești în continuare chiar dacă nu ești convocat. Cîrjan este genul de jucător care pune o mare presiune pe el. E normal să fie momente în care nu-ți ies lucrurile, dar sunt convins că o să revină la cel mai bun nivel”, a spus Zeljko Kopic.

Dinamo urmează să aibă un meci important la Botoșani

După succesul categoric din meciul cu Miercurea Ciuc, 4-0, pentru cei de la Dinamo urmează un meci în deplasare, împotriva fostului lider din SuperLiga, FC Botoșani. Diferența dintre cele două echipe este în acest moment de doar 2 puncte, iar în cazul unui succes, formația bucureșteană va urca peste trupa moldavă în clasament.

