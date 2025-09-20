Zeljko Kopic anunţă ce jucător de la Dinamo e gata să se bată pentru un loc de titular la echipa naţională: “Am vorbit cu domnul Lucescu! Este o soluţie”

Dinamo are parte de un start lansat de sezon. Zeljko Kopic a găsit rapid un prim 11 ideal, iar antrenorul croat e de părere că Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori a României, ar putea miza, pentru campania din luna octombrie, pe un jucător din echipa sa.

Mircea Lucescu are mari bătăi de cap înainte de meciul cu Austria. Cine ar putea juca fundaș stânga

Naționala României are mari probleme în flancul stâng al apărării. Nicușor Bancu a văzut cartonașul galben în Cipru și va rata duelul decisiv cu Austria din cauza unei suspendări. În plus, Andrei Borza, jucătorul celor de la Rapid, s-a accidentat și e greu de crezut că va fi recuperat la timp.

În stânga ar mai putea evolua Alexandru Chipciu care a fost convocat de Mircea Lucescu și pentru dubla cu Canada și Cipru, însă această variantă pare mai mult o improvizație, întrucât, la bază, Chipciu este un jucător cu valențe ofensive.

Mircea Lucescu, salvat de un jucător de la Dinamo!? Ce spune Kopic despre convocarea lui Opruț la prima reprezentativă

Această situație îi dă mari bătăi de cap lui Mircea Lucescu. O , care a impresionat în această primă parte a sezonului. Zeljko Kopic a dat de înțeles că selecționerul l-ar fi convocat și pentru meciurile din septembrie ale naționalei, însă fotbalistul a avut probleme medicale.

„Noi am purtat discuții cu domnul Lucescu referitoare la disponibilitatea lui Raul Opruț înainte de dubla cu Canada și Cipru, însă, având în vedere accidentarea și starea lui, nu s-a putut prezenta.

Da, cred că ar putea ajuta. Pentru mine nu e o surpriză. El deja face parte din planul naționalei României. Eu cred că va fi acolo. Nu am prea multe de discutat despre poziția lui în echipa națională. El deja e acolo. A fost în Germania la tratamente. E un jucător de echipă națională”, a declarat Zeljko Kopic la FANATIK SUPERLIGA.