Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Zeljko Kopic anunţă ce jucător de la Dinamo e gata să se bată pentru un loc de titular la echipa naţională: “Am vorbit cu domnul Lucescu! Este o soluţie”

Mircea Lucescu ar putea miza pe un jucător de la Dinamo pentru duelul cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial. Anunțul lui Zeljko Kopic.
Alex Bodnariu
20.09.2025 | 09:55
Zeljko Kopic anunta ce jucator de la Dinamo e gata sa se bata pentru un loc de titular la echipa nationala Am vorbit cu domnul Lucescu Este o solutie
EXCLUSIV FANATIK
Zeljko Kopic anunţă ce jucător de la Dinamo e gata să se bată pentru un loc de titular la echipa naţională: “Am vorbit cu domnul Lucescu! Este o soluţie”

Dinamo are parte de un start lansat de sezon. Zeljko Kopic a găsit rapid un prim 11 ideal, iar antrenorul croat e de părere că Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori a României, ar putea miza, pentru campania din luna octombrie, pe un jucător din echipa sa.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu are mari bătăi de cap înainte de meciul cu Austria. Cine ar putea juca fundaș stânga

Naționala României are mari probleme în flancul stâng al apărării. Nicușor Bancu a văzut cartonașul galben în Cipru și va rata duelul decisiv cu Austria din cauza unei suspendări. În plus, Andrei Borza, jucătorul celor de la Rapid, s-a accidentat și e greu de crezut că va fi recuperat la timp.

În stânga ar mai putea evolua Alexandru Chipciu, fotbalistul celor de la U Cluj, care a fost convocat de Mircea Lucescu și pentru dubla cu Canada și Cipru, însă această variantă pare mai mult o improvizație, întrucât, la bază, Chipciu este un jucător cu valențe ofensive.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, salvat de un jucător de la Dinamo!? Ce spune Kopic despre convocarea lui Opruț la prima reprezentativă

Această situație îi dă mari bătăi de cap lui Mircea Lucescu. O opțiune ar părea să fie Raul Opruț, fundașul stânga de la Dinamo, care a impresionat în această primă parte a sezonului. Zeljko Kopic a dat de înțeles că selecționerul l-ar fi convocat și pentru meciurile din septembrie ale naționalei, însă fotbalistul a avut probleme medicale.

„Noi am purtat discuții cu domnul Lucescu referitoare la disponibilitatea lui Raul Opruț înainte de dubla cu Canada și Cipru, însă, având în vedere accidentarea și starea lui, nu s-a putut prezenta.

ADVERTISEMENT
VIDEO Cum ajută cultivatorii de lalele din Olanda apărarea ucrainenilor în fața dronelor....
Digi24.ro
VIDEO Cum ajută cultivatorii de lalele din Olanda apărarea ucrainenilor în fața dronelor. „Sunt foarte rezistente”

Da, cred că ar putea ajuta. Pentru mine nu e o surpriză. El deja face parte din planul naționalei României. Eu cred că va fi acolo. Nu am prea multe de discutat despre poziția lui în echipa națională. El deja e acolo. A fost în Germania la tratamente. E un jucător de echipă națională”, a declarat Zeljko Kopic la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep
Digisport.ro
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Laurenţiu Reghecampf, la 50 de ani: “Returul FCSB – Ajax îmi vine primul...
Fanatik
Laurenţiu Reghecampf, la 50 de ani: “Returul FCSB – Ajax îmi vine primul în minte!” Marele regret al carierei de antrenor
Marius Croitoru, replică savuroasă înainte de FC Botoşani – FCSB: “Antrenorul de acolo...
Fanatik
Marius Croitoru, replică savuroasă înainte de FC Botoşani – FCSB: “Antrenorul de acolo nu poate fi demis niciodată!”
Laurenţiu Reghecampf, ceaţă totală după ce a ratat la mustaţă primul trofeu din...
Fanatik
Laurenţiu Reghecampf, ceaţă totală după ce a ratat la mustaţă primul trofeu din Sudan: “Nu ştim când începe campionatul şi unde vom juca”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Radu Banciu a văzut jucătorul transferat în această vară în România și a...
iamsport.ro
Radu Banciu a văzut jucătorul transferat în această vară în România și a rămas uimit: 'Îl știam, este Dumnezeu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!