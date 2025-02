Zeljko Kopic anunță două absențe la Dinamo pentru partida cu FC Botoșani. „Nu este încă pregătit”. Ce transfer au ratat „câinii”

Meciul FC Botoșani – Dinamo, care deschide etapa a 26-a din SuperLiga, se va disputa vineri, 7 februarie, de la ora 20:00, iar Zeljko Kopic a mărturisit că se teme de faptul că gazonul nu va fi în cele mai bune condiții.

Zeljko Kopic a prefațat partida FC Botoșani – Dinamo

Tehnicianul croat al ”câinilor” este conștient de faptul că adversarul va încerca să închidă toate culoarele și le-a transmis jucătorilor săi că vor trebui să dea dovadă de inspirație pentru a desface o apărare aglomerată.

”Suntem obișnuiți cu terenurile proaste, acesta este standardul nostru. Ne confruntăm cu un adversar bun, cu un antrenor nou, o energie nouă. Au jucat bine în ultimele meciuri, au obținut rezultate bune, iar pentru noi va fi o nouă provocare dificilă

Avem un mare respect pentru ei, dar vom încerca să jucăm un fotbal bun, să ne îmbunătățim jocul. Mulți adversari joacă acum cu bloc defensiv jos, iar noi trebuie să găsim soluții pentru a fi mai buni în ultimul sfert al terenului, să menținem nivelul de energie, intensitate și determinare până la final.

Sper să câștigăm în 90 de minute sau chiar după acest interval. Știți că am avut un adevărat roller coaster în acest sezon, am primit multe goluri în ultimele minute, am avut penalty-uri contra noastră, dar și pentru noi. Acum am reușit să marcăm pe final, și acesta este fotbalul, trebuie să gestionăm aceste situații.

Câteodată trebuie să acceptăm că primim gol, alteori câștigăm astfel. Important este să înțelegem cum trebuie să jucăm în minutele decisive. Mă bucură faptul că echipa încearcă să câștige, atacă, creează ocazii, iar aceasta este o calitate mentală bună”, a declarat Kopic într-o conferință de presă, conform .

Dinamo a ratat transferul unui fundaș din Serie B

Întrebat despre , din runda precedentă, antrenorul lui Dinamo a refuzat să vorbească despre arbitraje și a anunțat că ”roș-albii” au ratat transferul unui fundaș bulgar din Serie B.

”Acesta este Dinamo, iar acum suntem într-un moment bun. Cred că suntem la 12 meciuri fără înfrângere. Am discutat cu jucătorii și înțeleg că nu suntem o echipă perfectă, că avem puncte tari, dar și puncte slabe, și trebuie să devenim mai buni. La asta lucrăm zilnic. Vreau să văd personalitatea echipei în momentele bune, dar și în cele dificile.

Când vorbesc despre cultură, nu vreau să spun că ceva este mai bun sau mai rău, ci doar că este diferit. Nu comentez arbitrajul pentru că, dacă aș începe, ar trebui să comentez în fiecare săptămână, pentru că mereu există decizii pro sau contra noastră. Nu vreau să fiu prins în astfel de polemici, dar în același timp, respect cultura fotbalului din România, unde lumea discută mult despre arbitraj.

Antonio Luna nu este încă pregătit, are probleme la bicepsul femural. Dennis Politic va lipsi și el. În rest, toți ceilalți jucători sunt apți. . Clubul nu îl lasă să plece. Și această poveste, în acest moment, s-a încheiat. Sper ca vom avea vești bune înainte de 10 februarie”, a spus Zeljko Kopic.