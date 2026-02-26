Zeljko Kopic anunţă favorita numărul 1 la titlu în SuperLiga: “Ei au prima şansă, dar noi nu ne dăm bătuţi”

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic a văzut cum arată clasamentul după 28 de etape scurse din sezonul regular din SuperLiga. Cine este favorita la titlu în viziunea tehnicianului croat și ce a spus despre Dinamo.

Dinamo a făcut un sezon fantastic până acum. „Câinii” vin după un eșec cu rivala Rapid, însă nu se descurajează. Zeljko Kopic a văzut situația din campionat și a spus cine are cele mai mari șanse la titlu.

După ce , Kopic a spus că Universitatea Craiova este cea mai puternică echipă din România în prezent și are șanse la titlu. Despre Dinamo, tehnicianul a afirmat că nu se dă bătută.

„Craiova este o echipă puternică. Au experiență din jocurile europene din acest sezon, sunt foarte acoperiți pe toate pozițiile. Au și o defensivă puternică, este o echipă foarte puternică. Sunt favoriții la titlu acum, dar nu ne dăm bătuți. Vom lupta până la final.

Nu a pus nimeni presiune pe noi să fim campioni în acest sezon, ci să construim echipa și să o ducem la un nivel mai înalt. Suntem în poziția de a lupta pentru primele două locuri din campionat.

Dacă va exista oportunitatea, o să dăm tot ce avem mai bun până la final. Avem șanse și în Cupă. Am avut un sezon bun până acum, dar cele mai importante meciuri vin abia din play-off!”, a spus inițial Zeljko Kopic.

Este Cupa mai importantă pentru Dinamo decât campionatul?

Dinamo a trecut cu bine de faza grupelor din Cupa României și . Întrebat dacă echipa lui se va focusa mai tare pe această competiție, Kopic a spus că niciun „front” nu va fi neglijat.

„Cupa nu este mai importantă. Ambele competiții sunt importante, luăm meci după meci. Acum ne concentrăm pe FC Argeș, apoi pe CFR Cluj. Le luăm pe rând!”, a mai spus Zeljko Kopic la FANATIK SUPERLIGA.