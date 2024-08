Zeljko Kopic anunță noi transferuri înainte de Poli Iași – Dinamo: „Vom decide lotul!”

. „Câinii” vor să profite de atmosfera bună creată la echipă și vor să își consolideze lotul. Antrenorul Zeljko Kopic a vorbit despre lotul său.

Zeljko Kopic, anunț despre transferurile ce urmează la Dinamo: „Vom decide lotul!”

Dinamo a fost una dintre formațiile care au transferat foarte mulți jucători în această vară. Formația bucureșteană a adus până acum 12 jucători, dar nu se oprește. Tehnicianul croat a precizat numărul fotbaliștilor de care are nevoie.

„L-am semnat pe Alberto Soro, dar mai căutăm 1-2 jucători pentru a completa lotul. Mâine (n.r. duminică, 11 august) vom decide lotul și vom decide care sunt cele mai bune opțiuni”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă premergătoare partidei cu Poli Iași.

„Simt că suntem pregătiți și că vom fi la nivelul nostru maxim”. Dinamo, în goana după o nouă victorie

Dinamo a acumulat 7 puncte în primele 4 etape, având cel mai bun atac din Superliga (11 goluri marcate). Zeljko Kopic are mare încredere în elevii săi și consideră că victoria este posibilă luni seară în deplasarea de la Iași.

„Ne așteaptă un meci greu. Poli Iași este un adversar puternic. Suntem în formă bună, iar jucătorii se simt bine. Am avut o săptămână lungă după ultimul meci.

Am odihnit în prima parte jucătorii, apoi am făcut antrenamente și am jucat un amical cu Petrolul. Au jucat toți jucătorii câte 45 de minute. Simt că suntem pregătiți și că vom fi la nivelul nostru maxim. Cred că vom avea un rezultat bun la Iași și ne vom întoarce cu puncte,”, a mai declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Andrei Nicolescu, despre ultimul transfer realizat de Dinamo: „Ne bazăm pe el tot sezonul!”

Andrei Nicolescu a vorbit despre jucătorul spaniol, precizând atât motivul pentru care a fost adus, dar și momentul în care ibericul va debuta oficial.

„A fost transferat de Real Madrid, lăsat să joace și răscumpăra. Faptul că Real Madrid l-a cumpărat înseamnă că a avut potențial la acea vreme.

El joacă mijlocaș ofensiv, bandă, dar e mai versatil. Joacă și al doilea vârf, joacă și bandă. E profilul pe care l-am căutat. Așa după cotă, dacă stăm să ne gândim, da, pentru că are o imagine bună.

„Nu vine într-un moment de vârf al carierei”

El nu vine într-un moment de vârf al carierei, el trebuie să demonstreze încrederea care i-a fost dată. El își terminase contractul cu Vizela și a fost opțiunea noastră pentru acel post.

A jucat, a și dat goluri. Aveam negocieri de ceva timp și am ajuns la un numitor comun. Face niște teste din momentul ăsta. Din ce spune el ar reveni în două săptămâni, dar nu ne bazăm pe ce spune el. Ne bazăm pe el tot sezonul și nu vrem doar să bifeze meciuri în ligă”, a declarat Andrei Nicolescu, la