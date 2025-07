Zeljko Kopic anunță noi transferuri la Dinamo! Noi amănunte despre plecarea lui Cîrjan

Dinamo va începe noul sezon din SuperLiga cu o deplasare pe terenul celor de la Csikszereda, formație pe care „câinii” au mai întâlnit-o într-un baraj de promovare/menținere. Antrenorul Zeljko Kopic a vorbit din nou despre transferuri și a oferit mai multe detalii despre situația lui Cătălin Cîrjan.

Zeljko Kopic, concentrat înaintea debutului în SuperLiga

După ce în sezonul trecut a reușit performanța de a intra în play-off, Dinamo are așteptări mari în noua stagiune și visează la o clasare mai bună, poate chiar și o calificare în cupele europene.

„Câinii” au efectuat mai multe , câteva anunțate în exclusivitate și de FANATIK. Chiar dacă , Kopic a primit întăriri în toate compartimentele la Dinamo.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda, antrenorul lui Dinamo a vorbit mai mult despre campania de transferuri, dar și despre oferta pe care a primit-o Cătălin Cîrjan, .

„Suntem concentrați pe ceea ce ne așteaptă. Au avut loc multe schimbări în echipă, am făcut transferuri și încă suntem activi pe piața transferurilor. În perioada următoare, aștept să mai vină 2-3 jucători care vor aduce mai multă competitivitate. Am operat și câteva modificări la nivelul staffului, iar cei care ni s-au alăturat s-au adaptat foarte bine.

Toată munca depusă în această perioadă de pregătire a decurs bine și cred că vom fi pregătiți pentru partida cu Csikszereda de luni, dar și pentru meciurile care urmează.

Este dificil să integrăm atâția jucători noi, dar aceasta este situația. Unora dintre jucători li s-au încheiat contractele, iar alții au avut oferte, dau exemplul lui Cătălin Cîrjan, însă apreciez faptul că clubul a muncit pentru a păstra nivelul de calitate în echipă”.

„Alex Musi este unul dintre jucătorii cu potențial mare în fotbalul românesc”

„Dacă vorbim, de exemplu, de situația lui Dennis, era important ca clubul să obțină banii respectivi. În această perioadă de mercato, l-am transferat pe Alex Musi, pe care îl consider unul dintre jucătorii cu potențial mare în fotbalul românesc. Încă ne adaptăm, asamblăm piesele de puzzle, dar cred că am făcut o treabă foarte bună până acum. Cu cele 2-3 transferuri care urmează, vom fi și mai buni.

Unii jucători vor pleca, alții vor merge împrumut, tinerii au nevoie de experiență. Perioada de mercato nu s-a încheiat pentru noi. Nu pot spune cu certitudine că vom fi mai puternici, mai trebuie să analizăm opțiunile pentru încă 2-3 poziții, dar cu siguranță vom avea un echilibru mai bun și vom fi mai acoperiți pe posturi.

Sezonul trecut am avut probleme cu accidentările și am fost nevoiți să forțăm anumiți jucători din lipsă de opțiuni. L-am adus pe Ikoko pentru a avea soluție certă pe postul de fundaș dreapta, creează competiție cu Sivis, iar în spate vine și tânărul Țabuncic. În anumite momente, sezonul trecut nu am fost bine acoperiți și încercăm să remediem acest aspect”.

Zeljko Kopic: „Noi încercăm să găsim cele mai bune soluții pentru fiecare poziție”

„Jucătorii transferați ieri au început deja antrenamentele cu echipa. Una e să faci pregătire individuală, alta e să intri în ritmul grupului, să te adaptezi stilului nostru de joc și filozofiei clubului. Vom decide înainte de meci ce jucători vor fi pe foaia de joc pentru partida cu Csikszereda.

La finalul sezonului trecut, le-am explicat oficialilor care este filosofia mea și unde trebuie să ne îmbunătățim. Am lucrat împreună cu departamentul de scouting, avem mai mulți scouteri în jurul clubului, și am întocmit o listă A cu priorități, apoi lista B și lista C. Am muncit intens pentru a aduce cele mai bune opțiuni.

Liga din România începe foarte devreme, iar unii jucători analizează și alte oferte. Cu tot respectul pentru țară, pentru club, pentru suporteri, mulți dintre aceștia preferă să aștepte. Așa funcționează piața. Noi încercăm să găsim cele mai bune soluții pentru fiecare poziție, iar acest lucru cere timp”.

Zeljko Kopic: „Am avut discuții și în privința lui Cîrjan”

„Pentru mine nu este ideal să aduc un jucător atât de târziu, dar am înțeles contextul. Știu că suporterii așteptau transferurile și pot spune cu certitudine că am muncit din greu pentru a semna cele mai bune opțiuni. Un atacant aflat pe lista noastră A, Antoine Baroan, a ajuns la Rapid. Îl cunosc, am lucrat cu el, la fel ca în cazul lui Karamoko și al unui alt jucător din Spania. Am discutat cu toți și toți aveau calitatea necesară pentru a evolua la Dinamo. Toate informațiile despre Karamoko indică faptul că are un potențial ridicat, chiar dacă a avut probleme medicale în trecut

Am avut discuții și în privința lui Cîrjan. Am vorbit cu el, cu clubul, și am transmis că nu este momentul potrivit pentru un transfer. Îl văd zilnic la antrenamente, iar evoluția sa din ultimul an este extraordinară, de la nivelul tehnic, la cel fizic și mental.

Dă totul pentru succesul său și al clubului. Va fi căpitanul nostru în acest sezon, iar eu și clubul suntem 1000% în spatele lui. Este un proiect în care credem și sunt convins că, în următorul an, evoluția lui va atinge alt nivel, iar ofertele pentru el vor fi și mai bune”, a concluzionat Zeljko Kopic la conferința de presă.