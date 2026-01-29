Zeljko Kopic, anunțuri tari înainte de Dinamo – Petrolul: „Chiar acum am aflat”

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic spune că pentru Dinamo urmează un test dificil contra celor de la Petrolul, mai ales că echipa condusă de Neagoe este într-o perioadă proastă și are nevoie de puncte. Tehnicianul croat a anunțat că în continuare sunt căutați jucători pentru a întări lotul echipei.

Sold-out la Dinamo – Petrolul! Zeljko Kopic: „Chiar acum am aflat”

Cei peste 4000 de fani ai lui Dinamo care au fost prezenți la Sibiu, unde formația alb-roșie a bătut, 2-1, în runda trecută, au reușit să-l impresioneze pe Kopic, care a avut numai cuvinte de laudă pentru suporteri. Acesta a dorit să transmită și un mesaj de condoleanțe după teribilul accident în care 7 ultrași de la PAOK și-au pierdut viața.

„În primul rând, vreau să vorbesc despre situația tragică legată de suporterii lui PAOK. Din partea echipei noastre, transmitem condoleanțe familiilor și prietenilor. Este o pierdere foarte mare. În ceea ce privește meciul, este un nou joc important pentru noi. Am aflat chiar acum că stadionul Arcul de Triumf este sold-out. Este foarte important pentru noi să avem din nou un sprijin puternic din partea suporterilor.

A fost o susținere extraordinară la Sibiu. Pentru mine și pentru jucători este extrem de important să avem această conexiune cu fanii, această energie comună. Mâine revenim pe Arcul de Triumf, unde nu am mai jucat de ceva timp. Avem experiențe bune de acolo și mergem să jucăm un fotbal bun și să luptăm pentru alte trei puncte”, a declarat Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic, anunț despre Matteo Duțu. Cum comentează mutarea pe Arcul de Triumf și ce spune de transferuri

Unul dintre fotbaliștii în această iarnă, Matteo Duțu, a reușit să-l mulțumească pe noul său antrenor. Kopic a vorbit și despre schimbarea stadionului, după ce bucureștenii au decis ca următoarele două partide de acasă să se joace pe Arcul de Triumf. De asemenea, croatul spune că-și dorește ca următoarele transferuri să fie jucători ce aduc un plus, nu jucători care să fie doar la număr.

„Am mai jucat pe acest stadion și trebuie să ne adaptăm regulilor, așa cum sunt ele. Trebuie să le respectăm. Sper ca terenul să fie bun, să putem juca jocul nostru, acesta este cel mai important lucru. Toată lumea a vorbit despre starea gazonului în această săptămână. Vom vedea. Știu că toți cei care se ocupă de teren vor face tot posibilul pentru a-l pregăti în cele mai bune condiții. Vom vedea mâine cum va arăta.

Matteo Duțu este cu noi la antrenamente, este într-o formă foarte bună și, din ceea ce am văzut până acum, sunt mulțumit. Lucrăm și la alte posibile transferuri, însă nu este simplu. Suntem în perioada de mercato de iarnă, iar echipa este într-o formă bună. Jucătorii pe care îi căutăm trebuie să aducă un plus de calitate. Analizăm situația și lucrăm în continuare la acest aspect”, a mai spus croatul.

Ce spune Zeljko Kopic despre Petrolul

Zeljko Kopic nu se culcă pe o ureche înainte de meciul cu Petrolul și spune că formația ploieșteană va fi foarte motivată pentru a ieși din pasa proastă în care se află. De asemenea, tehnicianul croat a anunțat că nu se gândește la titlu, ci vrea să-și îndeplinească obiectivul, .

„Adversarul nu traversează o perioadă bună, dar are jucători experimentați, jucători de calitate și un antrenor cu experiență. Sunt sigur că vor veni cu multă ambiție și vor da totul pentru a obține puncte. Atunci când nu ai rezultate bune într-o perioadă, motivația este foarte mare. Mă aștept la un meci de nivel ridicat. În SuperLiga, dacă nu ești la cel mai bun nivel, pot apărea surprize în orice etapă.

Toate echipele luptă pentru obiectivele lor: unele pentru play-off, altele pentru a aduna cât mai multe puncte înainte de play-out. Știm că punctele se vor înjumătăți și toată lumea este extrem de motivată. Surprizele sunt mereu posibile. Nu ne gândim la titlu. Ne gândim doar la meciul cu Petrolul. Pas cu pas, obiectivul este ca toți jucătorii să fie pregătiți, să lupte, să joace un fotbal bun și să obțină alte trei puncte importante”, a concluzionat antrenorul lui Dinamo.