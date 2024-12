Zeljko Kopic, apel la conducere după Dinamo – Rapid 0-0: „Avem nevoie de 2-3 jucători!”

Zeljko Kopic, , a analizat ultimul derby al anului . Antrenorul croat s-a arătat entuaziasmat de evoluția „câinilor”, dar crede că e nevoie de mai mult pentru a ajunge pe locul 1.

Ce a declarat Zeljko Kopic după Dinamo – Rapid 0-0: „Am fost aproape să obținem 3 puncte”

Dinamo a ratat șansa să termine 2024 pe locul 1. Roș-albii nu au reușit să o bată pe Rapid și trebuie să se mulțumească cu cel mult locul 2. „Câinii” vor ierna pe 3 dacă FCSB câștigă la Iași în ultimul meci al rundei cu numărul 21.

În partida cu Rapid, Kopic l-a pierdut pe Raul Opruț. Fundașul stânga a fost Fundașul german de la Rapid a văzut și el cartonașul roșu.

„Evoluţia noastră de azi a fost bună. Am avut personalitate, am încercat să împingem jocul. Am întâlnit un adversar foarte bun. Cred că am fost puţin mai aproape de a obţine cele 3 puncte.

Trebuie să muncim. Nu am văzut alte reacţii, am văzut jucătorul nostru pe gazon. Emoţiile sunt la maximum într-un derby.

Nu cred că a fost ceva deosebit în mod negativ. Bineîneţeles că am încredere în staff-ul meu. Am sperat să avem emoluţii bune, dar vrea să spun că nu am fost surprins de ceea ce am reuşit”.

„Nu pot vorbi despre Cisotti”

Zeljko Kopic așteaptă nerăbdător și perioada de mercato. Croatul vrea 2-3 întăriri și a vorbit și despre posibilitatea unui transfer al lui Juri Cisotti, vedeta Oțelului Galați.

„Am ratat aducerea a 3 jucători şi în vară. Avem nevoie de 2-3 jucători care să îmbunătăţească nivelul al acestei echipe, mă refer la cel de acum. Mă refer la jucători în toate liniile.

Nu pot vorbi despre Cisotti, e sub contract. Când joci un fotbal bun, e normal să apară ofertele. E un lider pe teren, are personalitate, e unul din motivele pentru care echipa este la acest nivel acum”, a declarat Zeljko Kopic, după Dinamo – Rapid 0-0.