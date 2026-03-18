Zeljko Kopic aprinde derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova: „Nu sunt favoriți la titlu”. Două reveniri și anunț despre Pușcaș

Zeljko Kopic (48 de ani) a prefațat derby-ul dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Deși are patru înfrângeri consecutive, croatul nu se teme de formația ce a arătat cel mai bine per total în acest campionat, ba chiar este de părere că oltenii și-au pierdut statutul de favoriți la câștigarea campionatului. Antrenorul „câinilor” a dezvăluit și starea de sănătate a jucătorilor înainte de această partidă.

Ce se întâmplă cu George Pușcaș înaintea derby-ului Dinamo – U Craiova

George Pușcaș (29 de ani) a fost adus ca o mare vedetă la Dinamo, însă lipsa meciurilor din ultimele luni a făcut ca internaționalul român să nu poată intra imediat în echipa lui Zeljko Kopic. Tehnicianul croat a dezvăluit că încă nu se poate baza pe el pentru acest meci, însă tot restul echipei este gata de luptă.

Cu toate acestea, , care au reluat antrenamentele cu echipa după accidentări: „Atmosfera din echipă este bună. Unii dintre jucătorii noştri s-au recuperat. Boateng și Mărginean se simt mai bine. O să vedem ce decizii vom lua în privinţa lor pentru meciul de mâine, dar au început să se antreneze cu echipa. Puşcaş îşi continuă progresul prin antrenamente individuale. Toţi ceilalţi jucători sunt OK şi suntem pregătiţi pentru meciul de mâine. Avem modul nostru de a face lucrurile, jucătorii înţeleg situaţia, sunt complet conectaţi şi avem o energie bună.

Fiecare meci este o oportunitate de a face lucrurile mai bine, de a schimba lucruri în stilul nostru şi de a începe să acumulăm puncte. Ştim că cei de la Craiova au ambiţii foarte mari pentru acest sezon, în plus sunt una dintre cele patru echipe din cupă. Dar au ambiţii mari şi în Superligă. După această înfrângere (n.r. – cu FC Argeş), cu siguranţă vor fi foarte motivaţi”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Zeljko Kopic nu se sperie de Universitatea Craiova! Ce a declarat despre adversari la conferința de presă

Deși formația lui Filipe Coelho a arătat de-a lungul sezonului cel mai frumos fotbal, situația sa din acest debut de play-off o face să nu mai pară o sperietoare în fața contracandidatelor. Înainte de înjumătățirea punctelor, oltenii au avut șansa să se distanțeze la opt puncte de locul al doilea, însă după doar o etapă de play-off au cedat prima poziție în fața Rapidului,

Totuși, Zeljko Kopic este de părere că acest eșec îi va face și mai dornici să obțină cele trei puncte. Croatul a explicat că Universitatea Craiova nu mai poate fi considerată favorită la titlu, având în vedere că este la un punct de primul loc și la egalitate de puncte cu locul al treilea. În opinia sa, lupta se dă încă în șase echipe și niciuna nu este favorită certă: „În acest moment, Craiova nu e favorită la titlu. În acest moment cred că este prea devreme să vorbim despre cine este favorită. Fiecare meci oferă şanse tuturor. Pentru o imagine mai clară, trebuie să mai aşteptăm câteva etape. (n.r. – despre stadion) Am spus mereu că ne simţim bine pe Arcul de Triumf, dar nu poţi compara calitatea gazonului. Vom vedea cum este acum pe Arena Naţională, pentru că a fost afectată şi de vreme şi de unele meciuri disputate acolo. Pentru mine, este mult mai bine să jucăm acolo. Acesta este cel mai important stadion pe care l-a avut România în ultimii 25 de ani”, a mai declarat Kopic.