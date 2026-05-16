Zeljko Kopic are undă verde să plece de la Dinamo: „Dacă îi convin banii”. Cum vede Andrei Nicolescu un baraj cu FCSB pentru Europa

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a intrat în direct la TV după Dinamo – CFR Cluj 0-0. Președintele roș-albilor a abordat mai multe teme, cum ar fi posibilul baraj de Europa cu FCSB și viitorul lui Dinamo pe banca tehnică a „câinilor”.

Andrei Nicolescu, după Dinamo – CFR Cluj 0-0

și a ratat șansa de a mai prinde locul 3. Astfel, echipa lui Zeljko Kopic e sigură că va încheia pe 4 și va merge la barajul pentru Conference League. „Dezamăgit, dar am luptat. Asta e. Am avut și puțin ghinion. Acum trebuie să strângem rândurile pentru ce urmează. Am avut mici ghinioane, dar eu zic că am arătat dorință. Ca structură am schimbat mult, dar un meci tacticizat, încâlcit. Ne-a lipsit norocul. Am avut ocaziile noastre să închidem jocul. E finalul unui sezon greu. Sunt și ei la limită”, a declarat Andrei Nicolescu, la

ADVERTISEMENT

Cum va aborda Dinamo meciul cu U Cluj din ultima etapă

Andrei Nicolescu a vorbit despre starea de sănătate a lui George Pușcaș, care a ieșit accidentat în prima repriză a meciului de pe „Arcul de Triumf”. În ultima rundă, „câinii” vor juca pe terenul lui U Cluj. „Nu am apucat să cobor. Nu știu nimic de Pușcaș. Cred și sper să fie o lovitură oarbă. Probabil trebuie să ne focusăm pentru meciul de peste 2 săptămâni cu tot ce înseamnă jucători potențial accidentați. (n.r. – Cum vă veți concentra pentru meciul cu U Cluj? Ne vom concentra cu jucătorii care sunt apți”, a adăugat președintele dinamovist.

Nicolescu, despre un posibil baraj cu FCSB

La barajul de Conference League, Dinamo va fi gazdă. Roș-albii vor juca pe „Arcul de Triumf” împotriva lui FCSB sau FC Botoșani. Nicolescu a comentat șansele pe care le-ar avea echipa din „Ștefan cel Mare”.

ADVERTISEMENT

„50:50 dacă e FCSB, dacă e Botoșani, poate puțin mai mult. Problema noastră e că vacanța va fi foarte scurtă. Trebuie să gestionăm asta foarte bine. Începe sezonul repede, dacă jucăm preliminarii de Conference și mai repede. Vedem cum o vom gestiona”, a mai spus Nicolescu, care a vorbit și despre protestul fanilor în ceea ce privește noua siglă a clubului. „Încercăm să luăm o soluție mai bună pentru ce își doresc ei”.

ADVERTISEMENT

Pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo?

Andrei Nicolescu nu este sigur că Oficialul dinamovist a dezvăluit în ce condiții poate pleca tehnicianul croat. „Kopic are contract 2 ani de zile. Dacă va primi ofertă care să îi convingă foarte mult și îi conving banii, vom înțelege chestia asta. Eu nu știu nimic. Clubul nu a primit nicio ofertă”, a conchis Nicolescu.