Sport

Zeljko Kopic are undă verde să plece de la Dinamo: „Dacă îi convin banii”. Cum vede Andrei Nicolescu un baraj cu FCSB pentru Europa

Dinamo e deja cu gândul la barajul pentru Conference League. Andrei Nicolescu a comentat posibilitatea unui derby cu FCSB și a vorbit despre viitorul lui Zeljko Kopic, care i-ar putea părăsi pe „câini”
Cristian Măciucă
16.05.2026 | 23:38
Zeljko Kopic are unda verde sa plece de la Dinamo Daca ii convin banii Cum vede Andrei Nicolescu un baraj cu FCSB pentru Europa
ULTIMA ORĂ
Zeljko Kopic are undă verde să plece de la Dinamo: „Dacă îi convin banii”. Cum vede Andrei Nicolescu un baraj cu FCSB pentru Europa. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a intrat în direct la TV după Dinamo – CFR Cluj 0-0. Președintele roș-albilor a abordat mai multe teme, cum ar fi posibilul baraj de Europa cu FCSB și viitorul lui Dinamo pe banca tehnică a „câinilor”.

Andrei Nicolescu, după Dinamo – CFR Cluj 0-0

Dinamo a făcut doar 0-0 cu CFR Cluj în etapa a 9-a din play-off și a ratat șansa de a mai prinde locul 3. Astfel, echipa lui Zeljko Kopic e sigură că va încheia pe 4 și va merge la barajul pentru Conference League. „Dezamăgit, dar am luptat. Asta e. Am avut și puțin ghinion. Acum trebuie să strângem rândurile pentru ce urmează. Am avut mici ghinioane, dar eu zic că am arătat dorință. Ca structură am schimbat mult, dar un meci tacticizat, încâlcit. Ne-a lipsit norocul. Am avut ocaziile noastre să închidem jocul. E finalul unui sezon greu. Sunt și ei la limită”, a declarat Andrei Nicolescu, la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Cum va aborda Dinamo meciul cu U Cluj din ultima etapă

Andrei Nicolescu a vorbit despre starea de sănătate a lui George Pușcaș, care a ieșit accidentat în prima repriză a meciului de pe „Arcul de Triumf”. În ultima rundă, „câinii” vor juca pe terenul lui U Cluj. „Nu am apucat să cobor. Nu știu nimic de Pușcaș. Cred și sper să fie o lovitură oarbă. Probabil trebuie să ne focusăm pentru meciul de peste 2 săptămâni cu tot ce înseamnă jucători potențial accidentați. (n.r. – Cum vă veți concentra pentru meciul cu U Cluj? Ne vom concentra cu jucătorii care sunt apți”, a adăugat președintele dinamovist.

Nicolescu, despre un posibil baraj cu FCSB

La barajul de Conference League, Dinamo va fi gazdă. Roș-albii vor juca pe „Arcul de Triumf” împotriva lui FCSB sau FC Botoșani. Nicolescu a comentat șansele pe care le-ar avea echipa din „Ștefan cel Mare”.

ADVERTISEMENT
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Digi24.ro
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante

„50:50 dacă e FCSB, dacă e Botoșani, poate puțin mai mult. Problema noastră e că vacanța va fi foarte scurtă. Trebuie să gestionăm asta foarte bine. Începe sezonul repede, dacă jucăm preliminarii de Conference și mai repede. Vedem cum o vom gestiona”, a mai spus Nicolescu, care a vorbit și despre protestul fanilor în ceea ce privește noua siglă a clubului. „Încercăm să luăm o soluție mai bună pentru ce își doresc ei”.

ADVERTISEMENT
Se însoară la 71 de ani și are dress code
Digisport.ro
Se însoară la 71 de ani și are dress code "curcubeu" la nuntă! Gigi Becali a râs când a primit invitația

Pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo?

Andrei Nicolescu nu este sigur că Zeljko Kopic va rămâne pe banca lui Dinamo și în stagiunea următoare. Oficialul dinamovist a dezvăluit în ce condiții poate pleca tehnicianul croat. „Kopic are contract 2 ani de zile. Dacă va primi ofertă care să îi convingă foarte mult și îi conving banii, vom înțelege chestia asta. Eu nu știu nimic. Clubul nu a primit nicio ofertă”, a conchis Nicolescu.

ADVERTISEMENT
Alexandru Maxim, în lacrimi după un nou eșec sub comanda lui Mirel Rădoi....
Fanatik
Alexandru Maxim, în lacrimi după un nou eșec sub comanda lui Mirel Rădoi. Imagini sfâșietoare cu căpitanul lui Gaziantep. Video
SuperLiga, etapa 9 din play-off. Dinamo – CFR Cluj 0-0. Ardelenii merg în...
Fanatik
SuperLiga, etapa 9 din play-off. Dinamo – CFR Cluj 0-0. Ardelenii merg în Europa, „câinii” la barajul pentru Conference League cu FCSB sau Botoșani. Cum arată clasamentul
Universitatea Craiova – U Cluj, cu al 3-lea trofeu pe masă! Niciodată nu...
Fanatik
Universitatea Craiova – U Cluj, cu al 3-lea trofeu pe masă! Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în fotbalul românesc
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la...
iamsport.ro
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la FCSB a făcut ravagii în vestiar și i-a uluit pe jucători
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!