Zeljko Kopic, bucuros după Dinamo – Unirea Slobozia 1-0: „Am dat peste 100%!”

Unicul gol al „câinilor” a fost marcat de către Cătălin Cîrjan în minutul 32, după o acțiune superbă a colegilor săi, Astrit Selmani pasându-i perfect în fața porții, fără speranțe pentru Denis Rusu.

Zeljko Kopic, bucuros după Dinamo – Unirea Slobozia

Zeljko Kopic a fost bucuros după victoria lui , felicitându-și jucătorii pentru felul în care au evoluat:

ADVERTISEMENT

„Știam că va fi un meci foarte greu, în care se pune accent pe partea fizică. A fost greu pentru că am avut acești jucători accidentați. Am jucat cu inima și așa am câștigat!

În a doua repriză, adversarii au riscat mult, au încercat să meargă cu mingea cât mai aproape, noi nu eram proaspeți. Cîrjan, Selmani și Bani au venit de la echipele naționale”.

ADVERTISEMENT

„Am dat peste 100%!”

„Au arătat mult caracter. Patrick Olsen a arătat multă calitate, terenul a fost greu, dar Olsen e o achiziție importantă pentru noi, că avem nevoie de el.

A fost o acțiune de transferuri foarte bună până acum. Trebuie să vedem cum stăm după meciul de astăzi. Denis sper să fie de săptămâna viitoare cu echipa”, a .

ADVERTISEMENT

„La Opruț a fost o decizie 50-50, am ales totuși să-l folosim. E un sentiment plăcut că nu am primit gol, dar Golubovic ne-a salvat cu paradele sale.

Trebuie să fim pregătiți pentru meciul următor, pentru că avem un meci dificil. Jucătorii noștri au dat mai mult de sută la sută de la început până la final!”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

„E un sentiment foarte plăcut să joc pentru această echipă. A fost destul de repede. E un grup bun, toată lumea m-a ajutat, am făcut o primă repriză bună, a doua nu a mai fost așa de bună!

În a doua repriză au venit cu jucători mai proaspeți, nici eu nu sunt încă sută la sută apt să joc. N-am avut mult timp să punem la punct tot, dar pasa mi-a venit din instinct”, a spus și Patrick Olsen.