Zeljko Kopic, bucuros după Gloria Buzău – Dinamo 0-1: „Muncim din greu pentru aceste rezultate”

Antrenorul „câinilor” și-a felicitat jucătorii pentru că au reușit să câștige meciul, deși au evoluat cu un jucător în minus încă din prima repriză, după eliminarea lui Maxime Sivis.

Zeljko Kopic, bucuros după Gloria Buzău – Dinamo

Zeljko Kopic a fost bucuros după victoria obținută de , felicitându-și jucătorii pentru felul în care au evoluat și pentru că au reușit să se impună, în ciuda faptului că au evoluat cu un jucător în minus mai mult de o repriză:

„Nu am intrat bine în meci, am pierdut mingi ușoare, am greșit pase. Cumva am reușit să nu primim gol până la pauză, a fost și acea eliminare.

Am vorbit la pauză, am spus că trebuie să fim puternici mental și pentru fani și pentru Dinamo. A fost o situație dificilă, nu a fost ușor deloc nici pentru Sivis, e al doilea cartonaș roșu al lui.

E un jucător bun, mi s-a părut puțin doborât în ultima perioadă. Vom găsi o soluție pentru a-l aduce în forma sa bună. Mă gândeam cum să-mi organizez echipa, cum să ducem meciul până la capăt”.

„Selmani a fost fantastic!”

„Cred că cel mai important aspect al nostru e puterea mentală, Selmani a fost fantastic. Toți luptăm pentru aceste rezultate, am muncit din greu și pentru această victorie.

Am avut șansa de a fi bine tactic în etapa trecută, am fost binne și în etapa asta, dar mai sunt multe lucruri de făcut. A fost un meci greu, am avut accidentări.

În primul rând trebuie să ne refacem, după vom pregăti bine meciul cu Poli Iași și sperăm să obținem cele trei puncte din nou”, a .

„Facem tot posibilul să-l recuperăm pe Abdallah, însă nu știm dacă îl vom recupera atât de repede. El este un fotbalist foarte bun, care ne-ar ajuta enorm”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.