Zeljko Kopic, categoric înainte de U Cluj – Dinamo: „Trebuie să luăm 6 puncte”

. Și „alb-roșii” au nevoie de punctaj maxim în ultimele două etape în fața a doi dintre cei mai dificili adversari: U Cluj și UTA.

Zeljko Kopic, conștient de situația în care se află Dinamo: „Acum depindem de alte rezultate”

a prefațat meciul împotriva „șepcilor roșii”, echipa care în urma cu doi ani îi trimitea în Liga 2: „Am avut șanse noastre în meciurile precedente, iar acum nu trebuie să mai vorbim despre greșelile de acolo. Trebuie doar să ne gândim la meciul de la Cluj. Înainte de meciul cu Voluntari totul era la mâna noastră, acum depindem de alte rezultate”.

ADVERTISEMENT

Kopic a avut un mesaj voalat pentru elevii săi: „Nu pot spune că jucătorii nu și-au dorit, dar au fost greșeli. Acum nu avem altă variantă, trebuie să luăm 6 puncte. Jucătorii sunt profesioniști și știu ce înseamnă Dinamo, așa că sunt sigur că la meciul cu U Cluj vor fi la cel mai înalt nivel”.

Zeljko Kopic a dezvăluit că suporterii au recurs la un gest frumos: „Ieri au venit și fanii la Săftica și ne-au încurajat. Am apreciat asta. Și jucătorii la fel. Sunt parte din club și vorbesc mereu cu ei, dar după meci emoțiile sunt mari și aceste discuții nu pot aduce nimic bun. Eu iubesc clubul și dau tot ce am mai bun”.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic, probleme de lot înainte de U Cluj – Dinamo: „Edgar Ie nu e apt. Ieri s-a accidentat și Selmani”

Dinamo are dificultăți de lot și în apărare și în atac: „Edgar Ie nu e apt, iar ieri s-a accidentat și Selmani și nu va putea juca”.

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani a negat că a pierdut vestiarul: „Nimeni nu e fericit, dar nu pot spune că există un conflict intern. Nu văd și nu simt conflict.

ADVERTISEMENT

E ceva ce e în orice familie, în orice club, în fiecare zi. Am 27 de jucători, așa că unii joacă mai mult, unii mai puțin”, a mai spus Kopic la conferința de presă.

Kopic nu și-a pierdut speranța, chiar dacă o parte dinte elevii săi l-au dezamăgit: „Nu pot spune că am fost satisfăcut de cum au reacționat cei de pe bancă și poate la altele meciuri nu am primit ceea ce am vrut, dar analizăm asta și discutăm.

ADVERTISEMENT

Încerc să le spun că fiecare minut pe teren e foarte important și că trebuie să dea tot. Dar eu cred în echipa mea. Luptăm până la final”.