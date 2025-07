Zeljko Kopic, concluzii dure după Oțelul – Dinamo 2-1: „Clubul are niște limite”. Ce a spus despre accidentarea lui Mărginean și derby-ul cu FCSB

Dinamo este în continuare fără succes în actuala ediție de campionat. În etapa a treia a SuperLigii, formația antrenată de Zeljko Kopic . Antrenorul „câinilor” a încercat să găsească explicații pentru eșecul suferit la Galați.

Zeljko Kopic cere transferuri, după eșecul cu Oțelul

După două rezultate de egalitate, a venit și timpul primului eșec pentru Dinamo în noul sezon al SuperLigii României. „Câinii” lui Kopic au fost învinși pe terenul Oțelului, asta deși Dinamo a avut ocazii importante în cele 90 de minute.

Deși au început tare jocul și au avut șansa deschiderii scorului prin Cătălin Cîrjan, dinamoviștii au primit gol pe contraatac, după o fază excelentă reușită de jucătorii lui Laszlo Balint.

S-a întâmplat la doar câteva minute de , la un posibil fault în careu asupra lui Alexandru Musi. Tot în prima repriză, , care a fost înlocuit din cauza unor probleme musculare.

La finalul partidei, Zeljko Kopic a încercat să găsească explicații pentru jocul modest al echipei sale. În același timp, antrenorul lui Dinamo a discutat și despre arbitraj.

„Cred că am jucat bine. În prima repriză am făcut câteva greșeli, dar în repriza secundă am dominat. Am avut câteva situații clare. Adversarul ne-a pedepsit. Este un moment greu pentru noi. Văd că echipa joacă, alergăm, suntem agresivi, dar avem nevoie să marcăm.

Avem nevoie de jucători, nu doar eu știu asta, toată lumea. Suntem în negocieri, dar clubul are niște limite pe care nu le putem depăși. Avem nevoie de jucători de calitate, nu e ușor să aduci astfel de jucători”.

Zeljko Kopic: „Vor veni vremuri bune și pentru noi”

„Avem nevoie de 3-4 jucători. Toată lumea vrea să aducem jucători, avem discuții, asta e tot ce pot să spun. Cred că este suficient, dar la acest moment, avem probleme. Ne costă puncte în acest start de sezon.

Cristi Mihai va fi important pentru noi, când a venit de la U21, a avut câteva probleme, dar acum este apt și a intrat bine în meci. Cred că va fi important pentru noi în viitor. (n. r. despre Mărginean) El a zis că a fost lovit în mușchi. Nu arată bine, dar vom vedea, poate e doar o contuzie. Cîrjan s-a lovit cu capul de gazon, dar este bine.

Este un moment dificil, pentru noi, pentru suporteri, cu toții aveam așteptări mai mari de la acest sezon. Văd că echipa încearcă să domine, dar avem nevoie să fim uniți, să ieșim din această situația și cred că vor veni vremuri bune și pentru noi.

De mâine ne pregătim de derby, să vedem cum stau jucătorii noștri. Vom merge să luptăm pentru acest tricou, pentru clubul nostru”, a declarat Zaljko Kopic.