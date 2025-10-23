Zeljko Kopic, contract nou? Croatul i-a cucerit pe fani înaintea meciului cu FC Argeș: „Doar Dinamo există în România”

ADVERTISEMENT

Tehnicianul croat a vorbit și despre anumite informații, care spuneau că ar fi semnat un nou contract cu Dinamo, care i-a mărit salariul.

Zeljko Kopic, optimist înainte de FC Argeș – Dinamo

Kopic spune că trupa alb-roșie e pregătită să se lupte pentru victorie contra celor de la FC Argeș, asta după ce în meciul cu Rapid au avut, cel puțin la nivel statistic, o evoluție care a fost apreciată.

ADVERTISEMENT

„Atmosfera e bună, jucătorii sunt optimiști. Am analizat meciul cu Rapid, am văzut multe lucruri bune. Am ratat niște șanse, de asemenea am văzut niște faze unde trebuia să fim mai buni. Am încercat să ne recuperăm fizic, mental, înainte de meciul cu FC Argeș, echipă care se descurcă foarte bine în acest sezon. Totul a fost despre pregătirea acestui meci.

În acest moment, da, sunt o echipă de play-off, se descurcă foarte bine, au o apărare bună, au o ofensivă rapidă, cu tranziții excelente. Toate echipele din top 6, inclusiv noi, sunt acolo datorită unor motive. În fotbal nu joacă statisticile, o mai spun o dată, bravo celor de la Rapid, au câștigat meciul, noi trebuie să fim mai buni în anumite aspecte. Au fost discuții normale cu jucătorii, pe care le avem mereu.

ADVERTISEMENT

Puterea celor de la FC Argeș este, la fel ca și a celor de la Rapid, să aibă tranziții de viteză. Și-au ales foarte bine jucătorii care să se potrivească acestui stil. Dacă ne luăm după statistici, normal, putem să spunem că trebuia să avem mai multe puncte. Avem multe ocazii și trebuie să marcăm mai mult. Eu nu vorbesc despre titlu acum, în primul rând e important să fim în top 6 și după vedem. Ăsta e primul obiectiv, să intrăm în play-off și după să facem tot ce putem să fim cât mai sus.”, a declarat Zeljko Kopic la

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic, contract nou la Dinamo?

Croatul a fost întrebat și despre zvonurile cum că ar fi semnat un nou contract, care să îi ofere un salariu mai mare.

„Nu știu nimic despre o creștere de salariu. Am contractul pe care l-am semnat în Antalya. Nu, nu, nu am avut discuții să schimbăm ceva. Pentru mine există numai Dinamo în România în acest moment. Doar Dinamo, atât”, a mai spus Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT

Kennedy Boateng știe ce trebuie să facă Dinamo pentru a o învinge pe FC Argeș

Kennedy Boateng, considerat unul dintre cei mai buni fundași , spune că a stat cu ochii pe FC Argeș și că a văzut toate partidele lor din acest sezon. Jucătorul e de părere că echipa sa trebuie să fie un nivel ridicat pentru a obține toate cele 3 puncte.

„Da, să fiu sincer, am fost foarte dezamăgiți. Am vrut să câștigăm, clar, dar ăsta e fotbalul. Suntem dezamăgiți, normal, trebuie să ne gândim la următoarele meciuri. Toată lumea care a văzut meciul a observat că am avut ocazii, la fel și adversarul, ceea ce e normal. Da, sigur, nu suntem surprinși să fim sus, avem un antrenor bun, un lot bun. E un proces.

E o luptă dificilă la titlu, putem să ne uităm și la sezonul trecut. Vedeți acum cum FC Botoșani e sus, toată lumea încearcă să dea tot ce e mai bun. Personal, am văzut toate meciurile celor de la FC Argeș, trebuie să ne asigurăm că suntem mult mai buni decât ei. Trebuie să ne asigurăm că marcăm din ocaziile pe care le avem”, a spus Kennedy Boateng.