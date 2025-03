Zeljko Kopic, răspuns categoric când a fost întrebat de titlu la Dinamo după 2-0 cu UTA: ”Ele au mai multe șanse”

s-a arătat mulțumit de evoluția elevilor săi din partida . Antrenorul croat al ”câinilor roșii” a transmis că urmează să fie stabilit de conducere obiectivul echipei în play-off.

Mesajul lui Zeljko Kopic, după UTA – Dinamo 0-2: ”Titlul? Vom lupta și vom vedea ce va fi la final”

Întrebat de șansele lui Dinamo de a cuceri primul campionat din 2007, Zeljko Kopic a vorbit deschis. Tehnicianul a recunoscut că sunt alte formații favorite, însă elevii săi se vor lupta pentru a scrie istorie.

”Am practicat un fotbal bun și am avut multe ocazii. Și UTA a avut două-trei ocazii bune, dar noi cred că am fost echipa mai bună și am meritat victoria. Cred că am fost mai buni la toate capitolele. UTA a încercat cu niște contraatacuri, a creat câte ceva, dar noi am controlat jocul, iar mingea a fost mai mult la noi.

Avem acest spirit de echipă de la începutul campionatului. E una dintre calitățile echipei. Relațiile dintre jucătorii sunt la un nivel foarte bun. Urmează acum un nou campionat. Vom discuta cu clubul să vedem care e obiectivul.

Ne vom stabili țintele. Eu îmi doresc să construiesc o echipă bună, să practicăm un fotbal bun și să câștigăm cât mai multe jocuri. Trebuie să ținem cont că ambițiile vor fi și mai mari sezonul următor.

Titlul? Dacă vorbim de calitatea altor echipe din play-off, cu siguranță că poate ele au mai multe șanse. Dar vom lupta și vom vedea ce va fi la final”, a declarat Zeljko Kopic, la finalul duelului de la Arad.

Final perfect de sezon regular pentru Dinamo

În urma victoriei de la Arad, Dinamo a încheiat sezonul regular pe locul cinci, cu 51 de puncte. ”Câinii roșii” vor începe play-off-ul cu 26 de puncte, iar în prima etapă vor juca pe terenul celor de la CFR Cluj.

De cealaltă parte, la finalul rundei a 30-a, UTA a terminat pe poziția a 11-a cu 34 de puncte. ”Bătrâna Doamnă” va porni în play-out cu 17 puncte, pe locul al cincilea din grupa de menținere în primul eșalon. Elevii lui Mircea Rednic vor primi, pe teren propriu, vizita Oțelului în prima etapă din play-out.