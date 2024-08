Zeljko Kopic, cu gândul la transferuri după Poli Iași – Dinamo 2-2: „Trebuie să mai aducem jucători”

din etapa a cincea a Superligii României s-a terminat la egalitate, scor 2-2, meci în care „câinii roșii” au deschis scorul în minutul doi, printr-un penalty transformat de Selmani.

Zeljko Kopic, cu gândul la transferuri după remiza de la Iași: „Trebuie să mai aducem jucători”

Zeljko Kopic s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut de Dinamo în deplasare cu Poli Iași, antrenorul considerând că cele două reprize au fost total diferite, în prima ieșenii fiind la cârma, iar în a doua „câinii roșii” au ieșit la rampă.

ADVERTISEMENT

„A fost un meci bun, am început foarte bine. Adversarul a fost unul dificil și a avut ocazii bune. Au marcat goluri fantastice, nu ne-au lăsat să respirăm. După pauză mi-a plăcut ce am văzut, nu le-am dat șanse, am avut multe ocazii. Am foarte aproape să câștigăm acest meci.

(n.r. ce le-a spus la pauză) Le-am spus că trebuie să continuăm ce știm să jucăm. Să aducem mingea în a treia parte a terenului. A fost greu, mai ales că nu au mai putut să joace Abdallah și Politic. De Bordușanu sunt mulțumit, a jucat 90 de minute. Bani și Neagu au jucat și ei bine”, a declarat Zeljko Kopic la .

ADVERTISEMENT

, antrenorul croat a spus că nu se știe încă situația jucătorilor și totodată a cerut ca în viitorul apropiat să mai fie aduși jucători pentru a întări lotul.

„(n.r. despre accidentările suferite de Dennis Politic și Hakim Abdallah) Încă nu știm, deocamdată nu pot să spun ce se întâmplă cu ei. Le trebuie un control medical și apoi vom vedea.

ADVERTISEMENT

Trebuie să mai aducem unul sau doi jucători și sper ca în cel mai scurt timp să vină. Acum trebuie să luptăm și să ne recuperăm pentru meciul cu Rapid”, a completat Zeljko Kopic.

Dinamo, început solid de sezon

Dinamo București a început extrem de bine noul sezon de Superliga, asta după ce în sezonul trecut „câinii” au scăpat de retrogradarea în eșalonul secund datorită barajului de menținere/promovare.

ADVERTISEMENT

Băieții pregătiți de Zeljko Kopic dezvoltă un joc spectaculos, Dinamo fiind cea mai ofensivă echipă din startul stagiunii, cu 13 goluri înscrie în cinci etape. Formația din „Ștefan cel Mare” a acumulat 8 puncte și se clasează pe poziția a patra la finalul etapei cu numărul cinci.