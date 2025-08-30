Zeljko Kopic, dat pe spate de alegerea făcută în Dinamo – Hermannstadt 2-0: „Un tip extraordinar! A crescut mult”

Zeljko Kopic este un antrenor fericit! și a urcat pe locul 3 în SuperLiga, cu 15 puncte. Un fotbalist care a început din primul minut meciul cu sibienii l-a dat pe spate pe tehnicianul croat.

Zeljko Kopic, încântat de un jucător după Dinamo – Hermannstadt 2-0: „Lucrez cu el, își înțelege greșelile, le acceptă și vrea să le corecteze”

Dinamo a ajuns la cinci meciuri consecutive fără înfrângere. Echipa lui Zeljko Kopic n-a mai pierdut din 27 iulie, când . După succesul contra sibienilor, antrenorul croat s-a felicitat pentru titularizarea lui Cristi Mihai. Fostul jucător de la UTA a apărut în premieră în primul „11” în acest sezon.

„A fost un început de meci pe care nu l-am gestionat cum trebuie, însă în repriza a doua am intrat cu mai multă energie, am adus mingea mai ușor în treimea adversă și pot să fiu doar fericit pentru felul în care am arătat. În plus, am câștigat și aceste puncte. Avem 15 puncte după primele 8 etape, ceea ce este în regulă.

Au existat mici probleme în timpul jocului, dar îi felicit pe băieți pentru rezultat. Cristi Mihai este un tip extraordinar. Lucrez cu el, își înțelege greșelile, le acceptă și vrea să le corecteze. A avut mici ezitări în prima repriză, dar a crescut mult în a doua.

Mă gândesc și la ce se va întâmpla în viitorul apropiat, când jucătorii vor pleca la echipele naționale, cum îi vom recupera la întoarcere și cum vom gestiona situația celor care rămân”, a declarat Zeljko Kopic.

„Am un foarte mare respect pentru domnul Mircea Lucescu”

Următorul meci al lui Dinamo va fi la Ploiești, cu Petrolul, pe 15 septembrie, după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. „Câinii roșii” nu au niciun fotbalist convocat la prima reprezentativă a României.

„(n.r. despre faptul că Dinamo nu dă niciun jucător la naționala României) Am un foarte mare respect pentru domnul Mircea Lucescu. Noi trebuie să continuăm să muncim la această echipă, jucătorii să-și facă treaba pe teren, iar dânsul să decidă ce este mai bine”, a adăugat Kopic.

Mazilu, așteptat să semneze cu Dinamo: „Sperăm ca într-o perioadă scurtă să revină la o formă bună”

Kopic îl așteaptă la antrenamentele „câinilor” și pe Adrian Mazilu. Fotbalistul lui Brighton negociază transferul la Dinamo și a

„Știu cum a jucat Mazilu și ce a demonstrat până acum. Trebuie să așteptăm să semneze, dar e clar că va avea mult de lucru. Vom lucra împreună cu el și vom încerca să îl aducem la nivelul la care era atunci când a plecat. Sperăm ca într-o perioadă scurtă să revină la o formă bună.

Nu pot spune că sunt mulțumit de tot ce se întâmplă per ansamblu, dar vom analiza toate detaliile. Trebuie să creștem și abia apoi să ne gândim la trofee”, a mai spus tehnicianul croat, după Dinamo – Hermannstadt 2-0.