Zeljko Kopic, de doi ani în România: “Sunt foarte fericit!”. Care a fost momentul de cumpănă pentru antrenorul lui Dinamo

Dinamo are parte de un sezon de poveste. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor roșii”, a reușit să creeze o echipă care se poate bate pentru cupele europene. Acesta a vorbit însă și despre perioada mai puțin ușoară pe care a trăit-o în România.

Dinamo a renăscut sub comanda lui Zeljko Kopic

De doi ani de zile, Zeljko Kopic îi pregătește pe jucătorii de la Dinamo. a reușit lucruri impresionante în Ștefan cel Mare. A transformat o echipă care se lupta pentru salvarea de la retrogradare într-una cu șanse reale la podium în SuperLiga.

Zeljko Kopic a fost declarat, pentru al doilea an la rând, antrenorul anului în SuperLiga României, la Gala FANATIK. Tehnicianul croat a fost prezent la eveniment, unde și-a ridicat premiul, iar la final a spus câteva cuvinte despre sezonul acesta.

Cum a reușit Zeljko Kopic să se adapteze în fotbalul românesc

Croatul a vorbit și despre primele sale luni la Dinamo. A avut nevoie de o perioadă de adaptare în fotbalul românesc, în care a înțeles exact ce trebuie să facă pentru a transforma echipa.

„Sunt fericit. Știți cum e când vii într-o țară străină. Nu știi la ce să te aștepți. Primele șase luni au fost extrem de importante, să rămânem în prima ligă. Am luptat și am făcut tot ce a fost posibil să supraviețuim. Am făcut câteva îmbunătățiri și am progresat.

Nu e o luptă a mea. E o luptă a echipei. Nu vrem să facem nimic greșit. Se vede munca noastră, munca mea, a tuturor celor din staff. Mă bucură asta”, a declarat Zeljko Kopic, tehnicianul celor de la Dinamo, la finalul Galei FANATIK, acolo unde a fost declarat antrenorul anului în SuperLiga.