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La aproximativ două luni și jumătate după plecarea de la Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani) a revenit pe banca tehnică, fiind prezentat oficial ca noul antrenor al celor de la Wieczysta Cracovia, grupare nou-promovată în prima divizie. Primul său meci a fost un derby contra celor de la Wisla Cracovia, prima întâlnire dintre cele două formații la nivelul primei divizii. Din nefericire pentru fostul antrenor al lui Dinamo, adversarii s-au impus cu 2-0.

Eșec pentru Zeljko Kopic în primul meci la Wieczysta Cracovia

Zeljko Kopic a debutat la Wieczysta Cracovia cu un derby local disputat pe stadionul celor de la Wisla. A fost un duel istoric, deoarece a fost prima întâlnire dintre cele două formații în eșalonul de top al fotbalului polonez. Partida a fost una echilibrată, ambele echipe având mai multe ocazii mari, însă gazdele au reușit să profite de oportunitățile create și s-au impus cu 2-0, ambele goluri sosind în repriza secundă.

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Jordi Sanchez a deschis scorul în minutul 54, iar Jeremy Guillemenot a marcat al doilea gol al gazdelor cu aproximativ un sfert de oră înainte de final. , l-a titularizat pe fostul jucător al Rapidului, Tobias Christensen, care însă nu și-a putut ajuta echipa.

Zeljko Kopic va avea oportunitatea de a obține un prim succes pe banca lui Wieczysta pe 3 septembrie, când echipa sa va juca în Cupa Poloniei contra celor de la Avia Swidnik, grupare din liga a treia.

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Ce a declarat Zeljko Kopic după numirea la Wieczysta

Zeljko Kopic a vorbit despre fotbalul polonez după ce a acceptat să o preia pe Wieczysta. „Sentimentul este grozav. Wieczysta, împreună cu proprietarul clubului, domnul Wojciech Kwiecien, este un proiect tare ambițios. Iar liga poloneză este una de top, premium, clasată în primele 10 conform standardelor UEFA. Stadioanele sunt excelente în Polonia, iar asistența la partide este foarte bună. Polonia este, de asemenea, o țară foarte frumoasă, astfel că este o experiență interesantă, o cultură nouă și noi provocări”, a spus tehnicianul croat, conform .